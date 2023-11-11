السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

آخر أخبار القمة العربية الطارئة بالرياض

القمة العربية الطارئة
القمة العربية الطارئة بالرياض

بدأت اليوم فعاليات القمة العربية الطارئة بعاصمة المملكة العربية السعودية "الرياض"، والتي انتهت بـ 31 قرارًا لصالح القضية الفلسطينية والمدنيين في غزة.

وشارك في القمة العربية الطارئة بالرياض، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوري بشار الأسد، و الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، ومحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، ووولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد، وعدد من قادة الدول العربية.

مباحثات بين الرئيس السيسى ونظيره الإيرانى على هامش القمة العربية الإسلامية

 

القمة العربية الطارئة

وقد تم عقد القمة العربية الطارئة، اليوم بسبب تصاعد أحداث العنف في غزة يومًا بعد يوم، بما خلق أهمية لتوحيد الصفوف العربية، وعقد قمة للخروج بموقف جماعي يعبر عن الإرادة العربية المشتركة تجاه القضية الفلسطينية، ورفض استمرار مسلسل العنف، وتوحيد الصف العربي والإسلامي في ظل التطورات الأخيرة التي ألحقت الضرر بالمنطقة بأكلمها، وتسببت في سقوط آلاف الشهداء، وآلاف الجرحى.

ختام القمة العربية الإسلامية

وأكد البيان الختامي للقمة ضرورة إنهاء الحصار على قطاع غزة، ووقف أعمال العنف، مع ضرورة إدخال قوافل من المساعدات العلاجية والغذائية لأهالي قطاع غزة، بشكل فوري، ومع التأكيد على دعم جهود مصر في إدخال المساعدات وعلاج الجرحى ومرضى السرطان، وكل ما تتخذه مصر من إجراءات لوقف العدوان على المدنيين بقطاع غزة.

كما أدانت القمة أعمال العنف في قطاع غزة، واعتبرتها جرائم حرب وحشية وممنهجة، ضد الشعب الفلسطيني،ومطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري، التي تنتهج القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، واعتبار التقاعس عن ذلك تواطؤ يتيح لإسرائيل الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء، أطفالًا وشيوخًا ونساءً.

دعم كل ما تتخذه مصر لمواجهة تبعات العدوان.. نص البيان الختامى للقمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث الأوضاع فى غزة

القمة العربية الطارئة الرياض غزة المملكة العربية السعودية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السوري بشار الأسد

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