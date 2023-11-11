الولايات المتحدة على صفيح ساخن.. هل تتوقف الإدارة الأمريكية عن دعم إسرائيل؟

تتواصل تظاهرات دعم فلسطين في كل دول العالم، ويبدو أن الشعب الأمريكي أيضًا بات من أكثر الشعوب تضامنًا مع غزة، حيث لم تتوقف التظاهرات الداعمة والمنددة بما تقوم به قوات الاحتلال وخاصة بعد ارتفاع عدد الشهداء بشكل ملحوظ، وزادت معدلات القصف على المدارس والمستشفيات وتم استهداف المدنيين أثناء هجرتهم إلى جنوب القطاع.

الزخم الذي يشهده الشارع الأمريكي تعاطفا مع غزة، يطرح سؤال مفاده “هل يدفع ذلك الإدارة الأمريكية للانصياع لشعبها والتوقف عن دعم حكومة الاحتلال والتدخل لوقف العنف في قطاع غزة؟”.

تظاهرات الولايات المتحدة لدعم غزة

يخرج الأمريكيين في تظاهرات يومية منددة بما تقوم به قوات الاحتلال بمساندة الإدارة الأمريكية، ويطالبون بوقف العنف في غزة، مرتدين الكوفية ويحملون الأعلام الفلسطينية، ويضعون الأكياس البيضاء التي ترمز إلى الشهداء، ولافتات تطالب بوقف إطلاق النار والعنف ضد المدنيين العزل.

وقامت مجموعة من الصحفيين بإغلاق مكتب صحيفة نيوريورك تايمز، في نيويورك، احتجاجًا على على انحيازها لقوات الاحتلال الاسرائيلي خلال تغطيتها للأحداث في غزة.

وهدد عدد من المتظاهرين في الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، بالتوقف عن دعمه وعدم منحه أصواتهم في الانتخابات المقبلة، كما طالبوه بالضغط على اسرائيل من أجل وقف عمليات العنف في قطاع غزة.

ودعا أكثر من ألف مسؤول بوكالة التنمية الأمريكية بايدن إلى المطالبة بوقف فوري للعنف في غزة، والذين وصل عددهم إلى 1029 مسئول وقعوا على خطاب مشترك، بهدف تدخل الإدارة الأمريكية لوقف العنف في غزة وذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة في فلسطين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 11 ألفًا و208 شهداء ونحو 29 ألفًا و500 جريح، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.