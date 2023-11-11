بايدن وسلطان عمان يبحثان تطورات الحرب فى غزة

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن وسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، خلال اتصال هاتفي، "أهمية دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وحماية المدنيين (في غزة) بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي"، حسبما جاء في بيان للبيت الأبيض.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن السلطان هيثم بن طارق أكد أهمية وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية وحماية المدنيين وإيلاء الجانب الإنساني الأولوية القصوى، والتأكيد على أهمية الاحتكام إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1976 وعاصمتها القدس الشرقية.