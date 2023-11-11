السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أكثر من ألف مسؤول بوكالة أمريكية يدعون بايدن لوقف إطلاق النار فى غزة

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

وقّع أكثر من ألف مسؤول في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، أمس الجمعة، على خطاب مفتوح يحث إدارة الرئيس جو بايدن على المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.


والخطاب هو أحدث علامة على عدم الرضا داخل الحكومة الأمريكية عن دعم بايدن الراسخ لإسرائيل في حربها في غزة.

 

ورفضت واشنطن دعوات من زعماء عرب وفلسطينيين وآخرين لكي توقف إسرائيل هجومها على غزة، وأعلنت وزارة الصحة، مساء الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 11 ألفًا و208 شهداء ونحو 29 ألفًا و500 جريح، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

 

وحصد الخطاب المنشور في الثاني من نوفمبر حتى الآن 1029 توقيعًا من موظفين بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وأسماء الموقِّعين مخفية، لكن الخطاب يظهر أنه موقَّع من مسؤولين في كثير من مكاتب الوكالة في واشنطن، إضافة إلى مسؤولين منتشرين في أنحاء العالم.

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