السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتخابات الرئاسية

رئيس مدينة سفاجا يعلن جاهزية اللجان الانتخابية لاستقبال المواطنين

تجهيز اللجان الانتخابية
تجهيز اللجان الانتخابية بسفاجا

أعلن اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، عن تجهيز مقر اللجان الانتخابية للانتخابات الرئاسية على مستوى مدينة سفاجا، تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، حيث تم تشكيل لجنة للمرور على كافة المراكز الانتخابية للاطمئنان على مدى جاهزيتها، وصلاحيتها لاستقبال العملية الانتخابية.

‏كما وجه شعبان اللجنة والجهات التنفيذية بالالتزام التام، بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة التعليمات، ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات طبقا لتعليمات الهيئة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري.


وأضاف، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة سكرتير المدينة وعضوية مديري الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا لمراجعه جاهزية مقار اللجان الانتخابية بمدينة سفاجا والتأكد من توافر الشروط المطلوبة بها استعدادا للعملية الانتخابية الخاصة بانتخابات الرئاسة، وقامت اللجنة بالمرور على جميع مقرات اللجان الانتخابية بالمدينة ووجدت بعض الملاحظات التي سيتم تلافيها قبل موعد الانتخابات المقررة

‏وشدد على تفعيل دور غرفة العمليات بالوحدة المحلية والإدارات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة، مع إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولا بأول، مؤكدًا على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يستوجب ممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

 

لافتات الدعاي الانتخابية للرئيس السيسي تنتشر في شوارع البحر الأحمر 

 

وشهدت ساحات الميادين والشوارع الرئيسية بمدن محافظة البحر الأحمر انتشارًا للدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى.

وحملت اللافتات شعارات دعم وتأييد للرئيس السيسي وتحمل رمزه الانتخابي، وهو رمز النجمة، بمختلف المناطق خاصة الشوارع الرئيسية وعلى واجهات العمارات السكنية.

وانطلقت، الخميس الماضي  فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، برموزهم الانتخابية التي يستخدمها المرشحون في السباق الرئاسي.

وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، تنتهي مع بدء الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 8 ديسمبر المقبل.

وعرفت الهيئة الوطنية للانتخابات فى قرارها رقم 15 لسنة 2023 الخاص بالدعاية الانتخابية بأن تكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

تجهيز اللجان الانتخابية بسفاجا
تجهيز اللجان الانتخابية بسفاجا
تجهيز اللجان الانتخابية بسفاجا
تجهيز اللجان الانتخابية بسفاجا
تجهيز اللجان الانتخابية بسفاجا
تجهيز اللجان الانتخابية بسفاجا
تجهيز اللجان الانتخابية بسفاجا
تجهيز اللجان الانتخابية بسفاجا
تجهيز اللجان الانتخابية بسفاجا
تجهيز اللجان الانتخابية بسفاجا
تجهيز اللجان الانتخابية بسفاجا
تجهيز اللجان الانتخابية بسفاجا
تجهيز اللجان الانتخابية بسفاجا
تجهيز اللجان الانتخابية بسفاجا
تجهيز اللجان الانتخابية بسفاجا
تجهيز اللجان الانتخابية بسفاجا
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