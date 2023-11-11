لو فاتك التريند| الرئيس السيسى يتوسط صورة تذكارية لقادة القمة العربية الإسلامية حول غزة.. و ابو مازن: سنواصل الصمود

تنوعت الأخبار التي تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم السبت، خلال الساعات الماضية ما بين سياسية، ورياضية، وعالمية وفي التقرير التالي، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

رئيس فلسطين: سنواصل صمودنا فى أرضنا.. ولن نساوم على حقوق شعبنا المشروعة

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، مجلس الأمن بتحمل مسئولياته لوقف العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني، وتأمين إدخال المواد الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود إلى قطاع غزة، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وهو أمر نرفضه قطعيًا، للمزيد اضغط هنا.

الرئيس السيسى يتوسط صورة تذكارية لقادة القمة العربية الإسلامية حول غزة

توسط الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، صورة تذكارية للقادة المشاركين بالقمة العربية الإسلامية حول غزة، للمزيد اضغط هنا.

جمال العدل: بيومى فؤاد ممثل كبير جدًا

وصف المنتج الكبير جمال العدل الفنان بيومي فؤاد، بأنه ممثل كبير جدا، للمزيد اضغط هنا.

آخر تطورات الحالة الصحية للعامرى فاروق نائب رئيس نادى الأهلى

يخضع العامري فاروق، نائب رئيس نادي الأهلي، لعملية جراحية جديدة اليوم السبت، في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر، إثر تعرضه لوعكة صحية منذ عدة أيام، دخل بسببها في غيبوبة، للمزيد اضغط هنا.

تيك توكر أمريكية تعتنق الإسلام بسبب أحداث غزة

"يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون"، هكذا تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع "التيك توكر"، ميجان رايس، تلك الأمريكية التي اعتنقت الإسلام بسبب أحداث غزة، للمزيد اضغط هنا.

ولى العهد السعودى: نحن أمام كارثة إنسانية فى غزة تشهد على فشل مجلس الأمن

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إننا أمام كارثة إنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والأعراف الدولية، والقانون الدولي الإنساني، للمزيد اضغط هنا.