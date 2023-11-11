الرئيس السيسى يتوسط صورة تذكارية لقادة القمة العربية الإسلامية حول غزة

توسط الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، صورة تذكارية للقادة المشاركين بالقمة العربية الإسلامية حول غزة.

اجتماع مشترك لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية

وبدأ اجتماع مشترك لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية لصياغة البيان الختامي لقمة الرياض الطارئة بشأن غزة.

تأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.