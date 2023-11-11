السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تيك توكر أمريكية تعتنق الإسلام بسبب أحداث غزة

ميجان رايس
ميجان رايس

"يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون"، هكذا تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع "التيك توكر"، ميجان رايس، تلك الأمريكية التي اعتنقت الإسلام بسبب أحداث غزة.

واشتهرت "ميجان رايس" في الوطن العربي بعد أحداث غزة، حيث سخّرت حسابها للدفاع عن أهل غزة وهاجمت الإبادة الجماعية لهم، وتساءلت عن أسباب صمودهم وإيمانهم وقوتهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وظهرت "ميجان رايس" في فيديوهات كثيرة وهي تبكي وتتساءل عن سبب صمودهم وصبرهم، والبعض في التعليقات أخبرها بأنه بسبب إيمانهم بالله والقرآن، الأمر الذي جعلها تقرر قراءة القرآن لأول مرة لتفهم ما يحويه من معانٍ تجعلهم أشداء وصامدين بوجه الاحتلال.

وقالت، من خلال فيديوهات لها عبر حساباتها، إنها اكتشفت الكثير من الأمور الإعجازية بين كلماته، وبكت بشدة لأول مرة عند قراءتها آياته، لتشهر "ميجان رايس" التيك توكر الأمريكية الشهيرة إسلامها، في لايف على "تيك توك"، مساء أمس الجمعة، وظهرت فيه لأول مرة بالحجاب.

وأعلنت "ميجان رايس" إسلامها ونطقت، عبر لايف "تيك توك"، الشهادة، وقد احتفى بها الكثير من المسلمين احتفاء واسعًا.

ردود فعل "السوشيال ميديا" 

وقال أحد رواد "فيسبوك": "في ميزان حسنات أهل غزة، ميجان دخلت الإسلام ومعها الكثير من الأمريكان، ونطقت الشهادة بمشهد يذكرني بسورة النصر:«إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (3)»".

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فيما أعرب أحد رواد "فيسبوك" عن سعادته قائلا: "ميجان رايس الجميلة قالت الشهادة لايف من شوية على تيك توك ♥️ والله إن هداية نفس وإنقاذها من النار لهو النصر المبين.. سبحان الله وبحمده.. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون * هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون".

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وأضاف أحد مستخدمي "السوشيال ميديا": "ميجان رايس أسلمت ياولاد🎉🎉🎊✌️💚فاكرين ميجان اللي بدأت تقرأ القرآن بعد أحداث غزة، بالمناسبة ميجان تيك توكر مشهورة وكانت مُل..حدة، صدق الله «إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء»، إسلامها في ميزانكم يا أهل العزة".

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