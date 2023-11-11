"حماس" لقادة الأمة العربية والإسلامية: أوقفوا العدوان على غزة

قالت حركة حماس، إن حصار المستشفيات في قطاع غزة، وقصفها الهمجي بشكل متواصل، وبكل أنواع الأسلحة الأمريكية، ومنع وصول الوقود والماء والغذاء والإنترنت ووسائل التواصل والتنقل، وكل مقومات الحياة الإنسانية عن المرضى والجرحى والنازحين؛ "جريمة نكراء ضد الإنسانية وحرب إبادة جماعية يتحمل مسئوليتها الأخلاقية والسياسية كل من يقف عاجزاً عن التدخل الفوري لوقف هذه المجزرة المروعة والكارثة الإنسانية".

ودعت "حماس"، في بيان، زعماء وقادة الأمة العربية والإسلامية المجتمعين اليوم، إلى "اتخاذ قرار تاريخي وحاسم بالتحرك لوقف العدوان الصهيوني على غزة، وتوظيف كل أوراق القوة العربية والإسلامية لإنفاذ ذلك".

كما دعت حركة حماس إلى تشكيل لجان في كل التخصصات الطبية والإنسانية والإغاثية والبرلمانية، والتوجه فورا نحو معبر رفح المصري الفلسطيني، وتحدي الاحتلال الصهيوني، لإدخال كل المواد الإغاثية والطبية والغذائية والوقود، لإنقاذ كل المستشفيات في قطاع غزّة، التي خرجت أو ستخرج عن الخدمة، قبل أن تتحوّل إلى مقابر جماعية ومجازر يندى لها جبين الإنسانية.

الاحتلال يطالب سكان شمال غزة بالذهاب إلى الجنوب

وفي وقت سابق من اليوم، ناشد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أهالي قطاع غزة وتحديدا سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا.

وكتب أدرعي، عبر حسابه بموقع "إكس"، اليوم السبت: أودّ إخطاركم بعدة رسائل هامة: أولًا، يظل الممرّ الآمن مفتوحًا اليوم ما بين التاسعة صباحًا (09:00) والرابعة عصرًا (16:00) لأغراض إنسانية عبر محور صلاح الدين باتجاه المنطقة الواقعة إلى الجنوب من وادي غزة.

وأعلن «تعليق تكتيكي» للنشاطات العسكرية نهار اليوم، وتحديدًا بين العاشرة صباحًا (10:00) والثانية بعد الظهر (14:00) لأغراض إنسانية" في مخيم جباليا، مردفا "من أجل إفساح المجال أمامكم للالتحاق بمئات الآلاف ممن كانوا قد انتقلوا جنوبًا عبر محور صلاح الدين"، على حد تعبيره.

وقال: ندعوكم، حفاظًا على أمنكم، أن تنتهزوا الفترة الزمنية المتاحة للانتقال جنوبًا، ذلك لأن منطقة شمال القطاع هي منطقة قتال واسع النطاق، زاعما أن حماس تمنع انتقال أهالي غزة جنوبا.. وتطالبهم بالإبلاغ عن حالات المنع عبر الهاتف وتيليجرام.