السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الأمريكي يبحث مع سلطان عمان آخر التطورات في غزة

الرئيس الأمريكي وسلطان
الرئيس الأمريكي وسلطان عمان

بحث الرئيس الأمريكي في مكالمة هاتفية مع سلطان عمان، هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، آخر التطورات في غزة وأهمية الوصول المُستمر للمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي.

وبحسب ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، السبت، فقد شدد الجانبان على أهمية ردع التهديدات الساعية لتوسيع رقعة الصراع والعمل على تحقيق سلام دائم ومستدام في الشرق الأوسط، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية.

وأكد بايدن مجددًا العلاقات الدائمة بين الولايات المتحدة وسلطنة عمان، وشكر السلطان هيثم على دعمه للهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن. 

فرص جديدة في التجارة والاستثمار

والتزم الزعيمان بتعزيز العلاقات الثنائية طويلة الأمد بين البلدين والبحث عن فرص جديدة في التجارة والاستثمار والتنسيق الأمني والتعاون من أجل منطقة شرق أوسط أكثر إزدهارًا.

txt

‫اشتعال النيران بجوار قسم الكلى فى مستشفى الشفاء بقطاع غزة

txt

السفراء العرب بدبلن يؤكدون ضرورة التدخل الفورى لوقف إطلاق النار فى غزة

وفي وقتٍ سابق، ذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن السلطان هيثم تلقى اتصالًا هاتفيًا من بايدن، استعرضا خلاله مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمها المستجدات التي تشهدها الساحة الفلسطينية.

الرئيس الامريكي التطورات في غزة القانون الانساني الدولي سلطان عمان توسيع رقعة الصراع

مواد متعلقة

‫اشتعال النيران بجوار قسم الكلى فى مستشفى الشفاء بقطاع غزة

أطفال غزة يستغيثون من مستشفى الشفاء: "أوقفوا الموت عنَّا" (فيديو)

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة في دوري نايل

سابقة تاريخية.. مصرى رئيسًا للكلية الملكية البريطانية

وزير المالية: جذب المزيد من الاستثمارات للقطاعات ذات الأولوية الوطنية

دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 11-11-2023

باحث فى الشئون الإسرائيلية: الاحتلال لا يملك خطة حرب وفشل فى الوصول للأنفاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة التضامن مع فلسطين

صفاء النجار

هرموبوليس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «2-3»

سارة شريف

خطة الخروج

أميرة ملش

رسائل لمَن لا يفهمون الموقف المصرى

وائل لطفي

مصر التى رفضت

د.كريمة الحفناوى

غزة رمز الكرامة والعزة

مدحت بشاى

الحركة النقدية بين الإبداع والتناول الموضوعى

محمد عبدالعزيز

كل احتلال إلى زوال

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس