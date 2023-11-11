السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السفراء العرب بدبلن يؤكدون ضرورة التدخل الفورى لوقف إطلاق النار فى غزة

غزة
غزة

أكد السفراء العرب المعتمدون في دبلن مسئولية المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في غزة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده السفراء العرب، بمشاركة سفير مصر في أيرلندا محمد ثروت سلیم، والرئيس الأيرلندي مايكل دي هيجينز.

واستعرض السفراء العرب تطورات العدوان الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، والتداعيات الكارثية الناجمة عن منع إيصال المساعدات والإمدادات الإغاثية جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، مبرزين العواقب الإنسانية المترتبة على استمرار الوضع الحالي وتأثيرها على مجمل الأوضاع في المنطقة.

محاولات تهجير المدنيين الفلسطينيين من أراضيهم

كما نددوا بمحاولات تهجير المدنيين الفلسطينيين من أراضيهم، موضحين تداعيات ذلك على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ومشددين على ضرورة تلبية التطلعات والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بتحقيق السلام العادل والشامل ووقف نزيف الدماء من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة في إطار مبدأ حل الدولتين.

وأعرب السفراء العرب عن تقديرهم البالغ للموقف الأيرلندي المشهود المطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، والداعي لرفع هدف حماية المدنيين فوق أي اعتبار، والداعم كذلك لحقوق الشعب الفلسطيني. 

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وذكرت وزارة الخارجية، اليوم السبت، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن السفير محمد ثروت سليم شارك من ناحية أخرى في اجتماعات المجموعة الإفريقية والمجموعة العربية مع المسئولين الأيرلنديين، ومن ضمنهم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ورئيس البرلمان، ورؤساء الأحزاب السياسية الرئيسية بالحكومة والمعارضة في إطار الحشد وطلب الدعم الأيرلندي للحقوق الفلسطينية المشروعة.

وعبر جميع المسئولين الأيرلنديين، بمن في ذلك الرئيس والوزراء المعنيون، عن التقدير الكبير للدور المصري الرائد من أجل حلحلة الأزمة، كما أعربوا عن التطلع لاستمرار هذه الجهود، والاستعداد للتنسيق مع مصر في مختلف الأطر الثنائية ومتعددة الأطراف من أجل إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية.

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