الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| الرئيس السيسي يتابع جهود تفعيل المشروع الزراعي "مستقبل مصر".. وتدمير 9 آليات إسرائيلية شمال غزة

ارشيفية
ارشيفية

تنوعت الأخبار التي تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، خلال الساعات الماضية ما بين سياسية، ورياضية، وعالمية وفي التقرير التالي،  وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

الرئيس السيسي يتابع جهود الدولة في تفعيل المشروع الزراعي "مستقبل مصر"

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.. للمزيد اضغط هنا 

القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط شمال شرق القدس

كشفت القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، أن جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالقدس.. للمزيد اضغط هنا 

"كتائب القسام" تعلن تدمير 9 آليات إسرائيلية شمال غزة

أعلنت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، عن تدمير 9 آليات إسرائيلية في شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى تدمير 4 دبابات وناقلة جنود إسرائيلية شمال دوار التوام، بقذائف الياسين 105.. للمزيد اضغط هنا 

الصحة الفلسطينية: ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلى لـ10569 بينهم 4324 طفلًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 10569 شهيدًا بينهم 4324 طفلًا منذ 7 أكتوبر، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء.. للمزيد اضغط هنا 

وزير الخارجية يترأس وفد مصر في مؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية في غزة

أتلتيكو مدريد يعود إلى صدارة المجموعة الخامسة في التشامبيونزليج

أجهز نادي أتلتيكو مدريد الإسباني على نادي سيلتك الأسكتلندي، وقضى على آماله تقريبا في التأهل إلى دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد أن فاز عليه بنتيجة ثقيلة جدا سداسية نظيفة في الجولة الرابعة في المجموعة الخامسة على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو.. للمزيد اضغط هنا 

بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.. أحمد فريد يتبرع بعوائد 3 لوحات لأهالي غزة

أعلن الفنان أحمد فريد عن الفكرة التي قرر تطبيقها بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري وذلك من أجل دعم فلسطين وأهالي غزة في معاناتهم.. للمزيد اضغط هنا 

المزايا والمستفيدين.. تفاصيل "الفرصة الثانية" بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

على مدار ثلاثة أشهر قادمة، يتواصل تفعيل مبادرة استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج، بذات المزايا والتسيرات التى أعلنت عنها الحكومة قبل عام كامل، وذلك فى ضوء قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة طرح المبادرة للمرة الثانية لمدة 3 أشهر، بدءًا من 28 أكتوبر 2023.. للمزيد اضغط هنا 

لو فاتك التريند الرئيس السيسي المشروع الزراعى مستقبل مصر مخيم شعفاط شرق القدس

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