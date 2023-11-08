أتلتيكو مدريد يعود إلى صدارة المجموعة الخامسة في التشامبيونزليج

أجهز نادي أتلتيكو مدريد الإسباني على نادي سيلتك الأسكتلندي، وقضى على آماله تقريبا في التأهل إلى دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد أن فاز عليه بنتيجة ثقيلة جدا سداسية نظيفة في الجولة الرابعة في المجموعة الخامسة على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو.

سيلتك يتذيل

بهذه الهزيمة يظل سيلتك كما هو قابعا في قاع المجموعة برصيد نقطة يتيمة، والغريب أنه جمعها من التعادل الإيجابي مع أتلتيكو بنتيجة هدفين لمثلهما في الجولة الثالثة، وتلقى 3 هزائم على يد أندية فاينورد روتردام الهولندي في الجولة الأولى، ونادي لاتسيو الإيطالي في الجولة الثانية، وأخير أتلتيكو.

لم يسجل سيلتك سوى 3 أهداف، وبهذا الرقم القليل هو الهجوم الأضعف في المجموعة منها هدفان سجلا عن طريق اللاعب الياباني كيوجو فوروهاشي في حين استقبلت شباكه 12 هدفا بمعدل استقبال 3 أهداف في المباراة الواحدة، وهو معدل كبير، وبه هو الدفاع الأضعف في المجموعة أيضا.

أتلتيكو يتصدر

على الجانب الآخر بهذا الانتصار حافظ أتلتيكو على سجله خاليا من الهزائم في المجموعة، وعاد إلى مكانه في الصدارة بعد أن كان وصيفا بارتفاع رصيده إلى 8 نقاط حصدها من انتصارين، فالانتصار تحقق على نادي فاينورد روتردام الهولندي بنتيجة 3 – 2 في الجولة الثانية، وتعادلين، فالتعادل الأول كان إيجابيا مع نادي لاتسيو الإيطالي بنتيجة هدف لكل منهما في الجولة الأولى.

أحرز أتلتيكو 12 هدفا بمعدل احراز 3 أهداف في اللقاء الواحد، وهو معدل كبير، وهو الأقوى على مستوى الهجوم في المجموعة، وهدافه هو اللاعب الإسباني الفارو موراتا باحرازه 5 أهداف أما شباكه فقد تلقت 5 أهداف بمعدل تلقي 1.25 هدف في كل لقاء، وهو معدل يبدو كبيرا بالنسبة للطرق الدفاعية المحكمة التي ينتجها المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني في ادارته للقاءات.

فاينورد إلى المركز الثالث

كما شهدت هذه الجولة أيضا نزول فاينورد عن مقدمة المجموعة إلى المركز الثالث بخسارته أمام لاتسيو بنتيجة هدف نظيف على ملعب الأوليمبيكو ليتوقف رصيده عند 6 نقاط حصدها من انتصارين على كل من سيلتك، ولاتسيو، ولم يتعادل لكنه تلقى هزيمتين على يد كل من أتلتيكو، ولاتسيو.

سجل فاينورد 7 أهداف بمعدل تسجيل 1.75 هدف في المباراة الواحدة، وهو الثاني من حيث أقوى هجوم في المجموعة، والهداف هو اللاعب المكسيكي سانتياجو خيمينيز برصيد هدفين بينما اهتزت شباكه بـ5 أهداف.

لاتسيو وصيفا

بينما انتصار لاتسيو دفع به إلى وصافة المجموعة بعد أن كان يحتل المركز الثالث إذ ارتفع رصيده إلى 7 نقاط جناها من انتصارين على كل من سيلتك، وفاينورد،وتعادل وحيد مع أتلتيكو، وخسارة واحدة تعرض لها أمام فاينورد.

أحرز لاتسيو 5 أهداف، وهو ثالث أقوى هجوم في حين دخل مرماه 5 أهداف أيضا

الملاحظ أن الأندية الثلاثة أتلتيكو، ولاتسيو، وفاينورد استقبلت شباكها 5 أهداف.

من يتأهل عن هذه المجموعة؟

هذه المجموعة متشابكة للغاية، والأندية الثلاثة أتلتيكو، ولاتسيو، وفاينورد يملكون فرص متساوية في التأهل حيث يفصل أتلتيكو المتصدر عن لاتسيو الوصيف نقطة يتيمة، ويتفوق لاتسيو على فاينورد الثالث نقطة وحيدة أيضا، ومن ثم المواجهات المباشرة بين الأندية هي ما سوف تحدد الناديين المتأهلين عنها.

أخيرا شهدت الجولة الرابعة في هذه المجموعة تقلبات كثيرة حيث ارتقى أتلتيكو إلى الصدارة، وحل لاتسيو وصيفا، وتراجع فاينورد إلى المركز الثالث.