بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.. أحمد فريد يتبرع بعوائد 3 لوحات لأهالي غزة

أعلن الفنان أحمد فريد عن الفكرة التي قرر تطبيقها بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري وذلك من أجل دعم فلسطين وأهالي غزة في معاناتهم.

وطرح أحمد فريد ثلاث لوحات فنية "ديجيتل" بعنوان “الصرخة، الحرية، الأمل”، حيث سيتمكن الجمهور من تقديم التبرع من خلال شراء تلك اللوحات والتي تعتبر تبرع لجمعية الهلال الأحمر من أجل دعم مواطني غزة.



وأكد الفنان أحمد فريد، أنه أراد أن يساهم في دعم أهالي غزة، وذلك من خلال رسم لوحات رقمية، موضحًا أن هذا أقل ما يمكن أن ندعم به أشقائنا وإخواننا في غزة.



وطالب أحمد فريد من الجمهور والفنانين وأصدقاءه على حد سواء بدعم تلك الحملة والتي تحمل شعار "متحدون من خلال الفن.. تبرعوا من أجل غزة"، حتى يتمكنوا من دعم أشقاءنا بأكبر طريقة ممكنة.



ومن المفترض أن تستمر تلك الحملة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري في الفترة ما بين 7 إلى 16 من نوفمبر الجاري لتذهب عوائد اللوحات في تلك الفترة للهلال الأحمر المصري.

جمعية الهلال الأحمر

وتواصل جمعية الهلال الأحمر المصري جهودها في إدخال المواد الغذائية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في غزة، ووفقًا لبيان سابق للهلال الأحمر الفلسطيني، فقد وصلت 569 شاحنة من المساعدات منذ الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي.

مهمة الهلال الأحمر المصري لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة لم تقتصر فقط على المساعدات القادمة من مصر، بل يعملون أيضًا على توصيل شاحنات المساعدات من دول ومؤسسات أخرى.

واستلم الهلال الأحمر الفلسطيني 93 شاحنة من الهلال الأحمر المصري أمس، وكانت محملة بالمساعدات عبر معبر رفح، وتحتوي الشاحنات على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية.

وبذلك يصل عدد الشاحنات المستلمة منذ تاريخ 21/10/2023 حتى الآن إلى 569 شاحنة، أي ما يعادل حوالي 33 شاحنة في اليوم الواحد ولم تسمح سلطات الاحتلال بإدخال الوقود حتى الآن.