جهود الهلال الأحمر المصرى لإدخال المواد الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين بغزة

تواصل جمعية الهلال الأحمر المصري جهودها في إدخال المواد الغذائية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في غزة، ووفقًا لبيان سابق للهلال الأحمر الفلسطيني، فقد وصلت 569 شاحنة من المساعدات منذ الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي.

مهمة الهلال الأحمر المصري لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة لم تقتصر فقط على المساعدات القادمة من مصر، بل يعملون أيضًا على توصيل شاحنات المساعدات من دول ومؤسسات أخرى، حسبما قال الدكتور محمد الفتياني، المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، لـ"الدستور".

ووفقًا للبيان الذي وصلنا من الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد استلموا "93 شاحنة من الهلال الأحمر المصري اليوم، وكانت محملة بالمساعدات عبر معبر رفح. تحتوي الشاحنات على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية. وبذلك يصل عدد الشاحنات المستلمة منذ تاريخ 21/10/2023 حتى الآن إلى 569 شاحنة، أي ما يعادل حوالي 33 شاحنة في اليوم الواحد. ولم تسمح سلطات الاحتلال بإدخال الوقود حتى الآن".

حياة كريمة.. أول المبادرين فى مساعدة الفلسطينيين

جهود الهلال الأحمر المصري تأتي تزامنًا مع جهود كبيرة تقوم بها مبادرة "حياة كريمة" منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث بادرت "حياة كريمة" بإرسال شاحنات المواد الغذائية والمساعدات إلى معبر رفح، وإدخالها إلى القطاع الذي يُعاني حصارًا كبيرًا فرضه الاحتلال منذ بداية العدوان.

جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

كما شهد الطريق قبل معبر رفح ازدحامًا بالحافلات التي تضم مساعدات إنسانية من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث شارك عدد كبير من متطوعي التحالف في توصيل هذه الشاحنات للمعبر قبل نقلها وإدخالها إلى الأشقاء الفلسطينيين عند فتح المعبر.

موقف مصرى رافض لتصفية القضية الفلسطينية

وتأتي جهود المؤسسات المصرية في دعم الأشقاء داخل غزة تزامنًا مع مواقف القيادة المصرية الرافضة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، في إشارة إلى مخططات لنقل الفلسطينيين خارج الأراضي المحتلة من أجل تصفية القضية الفلسطينية، فقد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض مصر المُطلق لأي محاولات تهدف لتصفية القضية، كما أنها لن تحدث أبدًا على حساب مصر.