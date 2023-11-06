الهلال الأحمر الفلسطينى: سيارات الإسعاف تعانى من إعاقة بسبب إغلاق الطرق

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الاثنين، إن سيارات الإسعاف التابعة لها تعاني من إعاقة بسبب إغلاق الطرق المحيطة بمستشفى القدس في قطاع غزة.

أضافت أن إغلاق الطرق يؤثر على قدرة المنظمة على الوصول إلى الجرحى.

في السياق، ذكرت رويترز أن نحو 30 صاروخا أطلقت على إسرائيل من لبنان "خلال الساعة الماضية"، ولم يتضح بعد عدد الصواريخ التي أصابت الهدف أو ما إذا كانت هناك خسائر بشرية.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في منشور لها على تطبيق تلجرام، عن أنها أطلقت 16 صاروخا من لبنان باتجاه مدينة نهاريا الإسرائيلية وجنوب حيفا.

وقُتل أكثر من 10.000 فلسطيني خلال الحرب الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبروفقًا للأرقام الجديدة الصادرة عن هيئة الصحة في القطاع.

ويبلغ إجمالي عدد الوفيات حتى الآن 10022، بينهم 4104 أطفال، ولم يتم التحقق من عدد الضحايا في غزة بشكل مستقل.

جيش الاحتلال يطوق مدينة غزة

وأعلن الجيش الاحتلال في وقت متأخر من يوم الأحد أنه طوق مدينة غزة وقسم القطاع الساحلي المحاصر إلى قسمين.

وقال الأدميرال دانييل هاجاري للصحفيين: "اليوم هناك شمال غزة وجنوب غزة"، واصفا إياها بأنها "مرحلة مهمة" في حرب إسرائيل ضد حركة حماس المسلحة التي تحكم المنطقة.

وفي آخر تحديث للأوضاع، يزعم الجيش الإسرائيلي أن الطائرات الإسرائيلية قصفت 450 هدفًا لحماس، ويزعم أنه قتل جمال موسى، الذي يقول إنه "كان مسئولاً عن العمليات الأمنية الخاصة في منظمة حماس الإرهابية". ولم يتم التحقق من ادعاءات الجيش الإسرائيلي بشكل مستقل.

دعا قادة الوكالات الإنسانية الرئيسية التابعة للأمم المتحدة وكذلك الجمعيات الخيرية الدولية إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة، ووصفوا الوضع بأنه "مروع" و"غير مقبول" في بيان مشترك نادر. وكان من بين الموقعين رؤساء مكتب تنسيق الشئون الإنسانية، واليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة إنقاذ الطفولة، ومنظمة كير الدولية.

وقالوا: "إن شعبًا بأكمله محاصر ويتعرض للهجوم، ويُحرم من الوصول إلى أساسيات البقاء على قيد الحياة، ويتعرض للقصف في منازلهم وملاجئهم ومستشفياتهم وأماكن عبادتهم، وهذا غير مقبول".