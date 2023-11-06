260 ألف وحدة سكنية.. اتساع رقعة الدمار فى قطاع غزة

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، تقريرًا لآثار العدوان الإسرائيلي في فلسطين وإحصائية الشهداء والجرحى في الدولة المحاصرة منذ 7 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر الجاري.

أكدت الصحة الفلسطينية في تقرير حصلت "الدستور" على نسخة منه، استمرار قوات الاحتلال ضرب واستهداف المستشفيات والمدارس والمناطق الحيوية بجانب القصف المستمر على المنازل التي تنهار في لحظة على رءوس ساكنيها، واستكمال حرب الإبادة التي تقوم بها على أرض غزة.

وأبرز تقرير وزارة الصحة الفلسطينية عدد الشهداء في فلسطين والجرحى والاعتداءات على القطاع الصحي، فضلًا عن عدد الوحدات السكنية المدمرة والاستهدافات التي طالت المستشفيات والمنشآت التعليمية وأماكن الإيواء، وذلك على النحو التالي:

عدد الشهداء في فلسطين

قطاع غزة: 10010

الضفة الغربية: 155

عدد الجرحى الفلسطينيين

قطاع غزة: أكثر من 24 الفًا

الضفة الغربية: نحو 2250

الاعتداءات على القطاع الصحي

أكثر من 270

عدد الوحدات السكنية المدمرة

أكثر من 260 ألف وحدة سكنية.

(أكثر من 50% من عد الوحدات السكنية بالقطاع).

نحو 1.5 مليون نارج.

نحو %70% من سكان القطاع.

الاستهدافات الإسرائيلية العامة

- "تم استهداف 3 مستشفيات رئيسية (مستشفى الشفاء، مستشفى ناصر للأطفال، مستشفى القدس) بقصف الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 4 نوفمبر".

- "استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الشفاء، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل، كما استهدفت العديد من الألواح الشمسية في المستشفيات والمخابز".

- "لم يتم الإبلاغ عن أي خروج المزدوجي الجنسية أو الأجانب أو المرضى من غزة إلى مصر في 4 نوفمبر، بعد تعرض قافلة سيارات الإسعاف التي كانت تقوم بإجلاء المرضى من مستشفى".

- "الشفاء في مدينة غزة إلى معبر رفح مع مصر للقصف ثلاث مرات بالقرب من مستشفى الشفاء.. أكثر من 70% من الشهداء الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء والمسنين".