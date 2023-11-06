الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عضو التحالف الوطني لـ"الدستور": المجتمع المدني شارك بنحو 70% من إجمالي المساعدات لأهالي غزة

طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي

قال الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن هناك تنسيق مع وزارة  الصحة والسكان لتقديم أشكال الدعم للمرافقين للحالات الصحية من الجرحى والمصابين بالمستشفيات المصرية خلال تلقيهم العلاج، سواء كان هذا الدعم معنوي او عيني.

وأضاف عبدالقوي في تصريح لـ"الدستور"، أن التحالف يقدم دورا مهما وكبيرا للمساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني، سواء بإرسال المواد الغذائية أو الطبية، أو الإغاثية والتى بلغت أطنان من المساعدات منذ اندلاع الأحداث الجارية بغزة، لافتا إلى أن المجتمع المدني المصري شارك بأكثر من 70% من إجمالي المساعدات التي أرسلت عبر معبر رفح البري، وهو ما يدل على دعم التحالف تحت القيادة المصرية بصفة مستمرة للقضية الفلسطينية.

وأكد أن المرحلة الثانية من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والتى بدأت منذ عدة أيام تستهدف مد جسر بري متواصل حتى انتهاء الأزمة الراهنة.

عضو التحالف الوطنى: نتحرك سريعًا لتلبية احتياجات الأشقاء فى غزة

من جانبه، قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير - عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن التحالف بجميع مؤسساته تحت القيادة المصرية يواصل تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني من خلال إرسال قوافل متتالية لسد احتياجتهم الطبية، والإغاثية، والغذائية، حيث يتم إرسال العديد من المواد الطبية الملحة فى ظل نقص الأدوية بالمستشفيات واستجابة لنداء الأطباء هناك وبالتواصل المستمر معاهم لمعرفة احتياجاتهم الفعلية.

وفي سياق متصل، أرسلت جمعية الهلال الأحمر المصري 241 شاحنة من المساعدات العاجلة لقطاع غزة عبر الجسر البري بين البلدين، مؤكدة أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع، فإن الطواقم الطبية تواصل عملها ليل نهار للقيام بواجبها الإنساني، لافتة إلى أنه تم تجهيز المساعدات بالاحتياجات الأساسية الطبية والإغاثية بناءً على احتياجات من الهلال الأحمر الفلسطيني.

طلعت عبد القوي التحالف الوطني الصحة والسكان المواد الغذائية الأحداث الجارية التحالف معبر رفح

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