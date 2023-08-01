الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طلعت عبدالقوى يوصي بوضع استراتيجية وطنية للعدالة الاجتماعية

طلعت عبدالقوى
طلعت عبدالقوى

أوصى طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، بأن يتم الاستفادة من التوصيات والمقترحات التى تم طرحها خلال جلسات لجنة العدالة الاجتماعية في وضع استراتيجية وطنية للعدالة الاجتماعية في مصر، تتضمن تشريعات وسياسات وأنشطة تضمن تحقيق العدالة.

وأضاف عبد القوي، خلال كلمته في جلسة الثانية من لجنة العدالة الاجتماعية ضمن جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطنى تحت عنوان" نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص"، أن يتم تحديد خطة سنوية من عام 2024 إلى 2030، لتحديد كل ما يمكن أن يحدث في كل عام، مع نشر ثقافة العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

وقال عبد القوى، إن الدولة اتخذت خطوات متقدمة في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية خلال السنوات الماضية لا يستطيع احد أن ينكرها، لاسيما أنه كان يوجد يأس من تحقيق العدالة بين القري والمدن، لاسيما أن دخول الصرف الصحي في القري كان حلم بالنسبة إلى جميع القري.

وأوضح أنه حاليا مع خطة لتحقيق التكافؤ في 1500 قرية سنويا يدخل بها جميع الخدمات المقدمة في المدن، مع وجود خطة لتغطية الجمهورية خلال 3 سنوات لتصبح جميع القرى بها جميع الخدمات التى تتمتع بها من المدن، هذا يعتبر تكافؤ الفرص، فضلا عن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أنه فيما يخص العمل، فإنه لا يوجد تكافؤ فرص في هذا المجال، لذا يجب أن يكون عنصر الاختيار على أساس الكفاءة ولا يكون هناك تمييز، حيث أن التميز يؤدى إلى انتشار الغبن بين المواطنين.

طلعت عبدالقوي مجلس أمناء الحوار الوطنى العدالة الإجتماعية نشر ثقافة العدالة الخدمات

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

مؤمن المحمدي

قصر الأمير محمد علي

ماجد حبته

صحة المصريين النفسية!

جلال حمام

القادم أحلى.. فصبرٌ جميل

محمد رفعت

محافظون وتجارب (11) المحافظ الشهيد

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟