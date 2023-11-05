التحالف الوطنى: مصر أرسلت 1500 طن مواد غذائية إلى غزة

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى، إن مصر أرسلت أكبر حجم مساعدات إلى قطاع غزة، منذ بدء الحرب عليها، وذلك مقارنة بغيرها من الدول الأخرى.

وأكد "زمزم" لـ"الدستور"، أن التحالف الوطني تحت توجيهات القيادة السياسية، أقام جسرًا بريًا تم من خلاله إرسال أكثر من 1500 طن مواد غذائية، و40 ألف علبة دواء و60 ألف بطانية، وذلك منذ إطلاق القافلة الأولى، وبدء إطلاق القافلة الثانية والتى شملت فى يومها الأول 50 شاحنة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

قوافل

وأشار إلى أن التحالف بكل مؤسساته يواصل جهوده لدعم الشعب الفلسطيني من خلال إرسال قوافل متتالية لسد احتياجاتهم الطبية والإغاثية والغذائية، حيث يتم إرسال العديد من المواد الطبية الملحة فى ظل نقص الأدوية بالمستشفيات واستجابة لنداء الأطباء هناك، بالإضافة إلى أجهزة السكر والضغط والتنفس الصناعي ومستلزمات غرف العمليات والكسور باعتبارها من أكثر الأنواع التى يحتاجها المصابون داخل مستشفيات غزة.

وأكد مصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية الشرعية، أن المساعدات تأتي اتساقًا مع موقف الدولة المصرية حكومة وشعبًا تجاه الأشقاء في فلسطين، وللتخفيف من المحنة التي يعيشونها منذ ما يقرب من شهر.



من جانبها، أرسلت جمعية الهلال الأحمر المصري 241 شاحنة من المساعدات العاجلة لقطاع غزة عبر الجسر البري بين البلدين، مؤكدة أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع، فإن الطواقم الطبية تواصل عملها ليل نهار للقيام بواجبها الإنساني، لافتة إلى أنه تم تجهيز المساعدات بالاحتياجات الأساسية الطبية والإغاثية بناءً على احتياجات من الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقال الدكتور رامي الناظر، رئيس الهلال الأحمر المصري، إن المساعدات الدولية إلى قطاع غزة لا تكفي الاحتياجات الحالية، مناشدًا دول العالم بزيادة المساعدات المخصصة لقطاع غزة، "حيث إننا نعاني الآن قلة في المساعدات الدولية التي تقدم لقطاع غزة".