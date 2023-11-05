الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التحالف الوطنى: مصر أرسلت 1500 طن مواد غذائية إلى غزة

جريدة الدستور

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى، إن مصر أرسلت أكبر حجم مساعدات إلى قطاع غزة، منذ بدء الحرب عليها، وذلك مقارنة بغيرها من الدول الأخرى.

وأكد "زمزم" لـ"الدستور"، أن التحالف الوطني تحت توجيهات القيادة السياسية، أقام جسرًا بريًا تم من خلاله إرسال أكثر من 1500 طن مواد غذائية، و40 ألف علبة دواء و60 ألف بطانية، وذلك منذ إطلاق القافلة الأولى، وبدء إطلاق القافلة الثانية والتى شملت فى يومها الأول 50 شاحنة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

قوافل

وأشار إلى أن التحالف بكل مؤسساته يواصل جهوده لدعم الشعب الفلسطيني من خلال إرسال قوافل متتالية لسد احتياجاتهم الطبية والإغاثية والغذائية، حيث يتم إرسال العديد من المواد الطبية الملحة فى ظل نقص الأدوية بالمستشفيات واستجابة لنداء الأطباء هناك، بالإضافة إلى أجهزة السكر والضغط والتنفس الصناعي ومستلزمات غرف العمليات والكسور باعتبارها من أكثر الأنواع التى يحتاجها المصابون داخل مستشفيات غزة.

وأكد مصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية الشرعية، أن المساعدات تأتي اتساقًا مع موقف الدولة المصرية حكومة وشعبًا تجاه الأشقاء في فلسطين، وللتخفيف من المحنة التي يعيشونها منذ ما يقرب من شهر.

وصول قافلة مساعدات التحالف الوطنى الثانية إلى غزة


من جانبها، أرسلت جمعية الهلال الأحمر المصري 241 شاحنة من المساعدات العاجلة لقطاع غزة عبر الجسر البري بين البلدين، مؤكدة أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع، فإن الطواقم الطبية تواصل عملها ليل نهار للقيام بواجبها الإنساني، لافتة إلى أنه تم تجهيز المساعدات بالاحتياجات الأساسية الطبية والإغاثية بناءً على احتياجات من الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقال الدكتور رامي الناظر، رئيس الهلال الأحمر المصري، إن المساعدات الدولية إلى قطاع غزة لا تكفي الاحتياجات الحالية، مناشدًا دول العالم بزيادة المساعدات المخصصة لقطاع غزة، "حيث إننا نعاني الآن قلة في المساعدات الدولية التي تقدم لقطاع غزة".

صناع الخير عليها مساعدات التحالف قوافل قطاع غزة غزة

مواد متعلقة

التضامن تطلق أكبر قافلة تنموية لسكان المناطق المطورة

"الهلال الأحمر" تنفى إرسال بسكويت منتهى الصلاحية لقطاع غزة

وزيرة التضامن تختتم زيارتها لمحافظة الوادي الجديد بتدشين المرحلة الثانية لمزرعة نخيل الجمعية الشرعية

" القباج" تتفقد بيوت الطلبة ومركز تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة بالوادى الجديد

التحالف الوطنى: 50 شاحنة من المساعدات لدعم الأشقاء الفلسطينيين

وزيرة التضامن تتفقد معرض الأسر المنتجة بقرية عثمان بن عفان بالفرافرة

وزيرة التضامن تزور محافظة الوادى الجديد.. وتستهلها بتفقد مركز التأهيل الاجتماعى بالفرافرة

عضو التحالف الوطنى: إطلاق القافلة الثانية "جسر القاهرة" من مساعدات غزة غدًا

الأكثر قراءة

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

بلومبرج: اتهامات لإسرائيل بغلق معبر رفح.. والاتفاق كان إنجاز دبلوماسي نادر

بلاغ للنائب العام ضد داليا زيادة لتبريرها العدوان على غزة

"ماتوا حاضنين بعض".. تفاصيل وفاة 4 في حريق شقة بالطالبية

"تاون جاس" تعلن عن أعمال ملء الخزان بالمحمودية وأبوقير بالإسكندرية الأربعاء المقبل

حيثيات المحكمة بحبس نسرين طافش 3 سنوات غيابيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

مدحت بشاى

فى مواجهة قتلة عصافير الجنة

خالد حريب

القاهرة تضمد جراح غزة وتسعى لحل الدولتين

عبد الرحيم طايع

إسرائيل التى باعت رهائنها لتشترى أهدافها!

محمد عبدالعزيز

أيها العالم الأصم.. ألا تسمع؟!

لواء. محسن الفحام

غزة فى قلب مصر

حسين دعسة

5 لقاءات.. تؤسس لحراك عربى مشترك.. وتعنت أمريكى إسرائيلى

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

العد التنازلى لحكومة نتنياهو.. سيناريوهات "عزل بنيامين" بسبب حرب غزة

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان