عضو التحالف الوطنى: إطلاق القافلة الثانية "جسر القاهرة" من مساعدات غزة غدًا

أعلن محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، عن إطلاق القافلة الثانية من المساعدات الإغاثية والغذائية للشعب الفلسطيني، غدا السبت، تحت عنوان قافلة "جسر القاهرة" من بنك الطعام المصري، وذلك بمساعدة المتبرعين المصريين.

120 شاحنة.. و2000 طن من الغذاء

وأكد "سرحان" أن القافلة تضم ١٢٠ شاحنة، و‎٢٠٠٠ طن من الغذاء لخدمة ١٥٠ ألف أسرة فلسطينية، بجانب توفير ٣٠٠٠ وجبة ساخنة يوميا للرابطين بالإغاثة والمستشفى الميداني، بالإضافة إلى دعم ٢٠٠٠ طالب فلسطيني وافد متواجد في مصر بقسائم إلكترونية بقيمة ١٠٠٠ جنيه شهريا.

وفى سياق متصل، قامت جمعية "الهلال الأحمر المصري" بتسليم نظيرتها الفلسطينية الدفعة العاشرة من المساعدات الإنسانية العاجلة عبر معبر رفح البري، حيث تضمنت 102 شاحنة من المساعدات الإنسانية التى تضم مستلزمات طبية، إغاثية.

ودعا الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، جميع دول العالم إلى إرسال مزيد من المساعدات، بعد أن أوشكت المواد على النفاد، وبهدف استكمال جسر المساعدات البري بين الدولتين.

ودخلت اليوم القافلة الإغاثية الثانية للجمعية الشرعية الرئيسية، عبر معبر رفح الحدودي، في طريقها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبوسالم، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.

وأفاد الأمين العام للجمعية الشرعية، مصطفى إسماعيل، بأن القافلة تأتي اتساقًا مع موقف الدولة المصرية، حكومة وشعبًا، تجاه الأشقاء في فلسطين، واستشعارًا من الجمعية بواجبها الوطني والديني والإنساني؛ وللتخفيف من المحنة التي يعيشونها منذ ما يقرب من شهر.

وأضاف أن القافلة يبلغ قوامها 9 شاحنات محملة بمساعدات إنسانية وإغاثية، بإجمالي مبلغ 6٫4 مليون جنيه، وتبلغ زنتها 166 طنًا.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر أنه يتم مد العون لدول العالم فى النكبات والكوارث باعتبارها عضوًا في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، إذ تحرص في حدود إمكاناتها على مساعدة الشعوب المنكوبة، إما بالتعاون مباشرة مع الجمعية الوطنية في البلد الذي يعاني من الكارثة أو بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية مثل: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، ووكالة غوث اللاجئين، وغيرها.

وأوضحت أنه خلال السنوات العشر الماضية، نجحت "الهلال الأحمر المصري" فى تقديم معونات إنسانية لإغاثة الشعوب التي عانت من كوارث، بالإضافة إلى إقامة منشآت خدمية في العديد من المواقع لخدمة متضرري الكوارث، ومنها فلسطين وسوريا واليمن وغيرها.