الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلى إلى 9227 فى غزة

الشهداء
الشهداء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي إلى 9227 شهيدًا في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، قبل قليل، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية المحتلة إلى 143 شهيدًا منذ العدوان الدموي في السابع من أكتوبر.

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أنه مساء الخميس، نفذت قوات الاحتلال اقتحامات دموية للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية نتج عنها 9 شهداء وعشرات الإصابات في صفوف المواطنين ودمار كبير في البنية التحتية، كما حصل في مدينة جنين ومخيمها، وقرية تل قرب نابلس، ومخيمي الفوار وقلنديا.

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خارجية فلسطين تدين اعتداءات وجرائم ميليشيات المستوطنين فى الضفة الغربية المحتلة

وسبق أن أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، صباح اليوم، بأشد العبارات استمرار حرب الاحتلال المفتوحة والمدمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم 28 على التوالي، وتخلف كل لحظة مزيدًا من الدمار والشهداء والمصابين والنزوح، وباتت تهدد بشكل جدي بوقف كامل مناحي الحياة الإنسانية في قطاع غزة، بما في ذلك المستشفيات وجميع أنواع الأعمال الإغاثية على اختلاف مستوياتها، في حرب إبادة جماعية غير مسبوقة.

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كما أدانت الخارجية الفلسطينية بشدة اعتداءات وجرائم ميليشيات المستوطنين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية التي أدت منذ فجر اليوم إلى استشهاد ٩ مواطنين فلسطينيين وعدد من الجرحى، بما في ذلك التصعيد الحاصل في عربدات المستوطنين وإرهابهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، كما تدين بشدة قرصنة أموال الشعب الفلسطيني بحجج وذرائع واهية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن التآكل الحاصل على المستوى الدولي رسميًا وشعبيًا في حجج وذرائع الاحتلال في استمرار هذه الحرب الكارثية على المستوى الإنساني، والتآكل المتزايد أيضًا في حجة الدفاع عن النفس أمام هذه الفظائع البشعة ضد المدنيين الفلسطينيين يجب أن تتحول جميعها إلى مواقف دولية ضاغطة لوقف الحرب، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل مستدام، ووقف جميع أشكال النزوح وإعادة المواطنين إلى مناطق سكناهم. 

غزة الصحة الفلسطينية العدوان الإسرائيلى حصيلة الشهداء قطاع غزة

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