الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: البنية التحتية في غزة دُمرت تدميرًا ممنهجًا

غزة
غزة

قال الدكتور منذر الحوارات المحلل السياسي الأردني وعضو مجلس إدارة جمعية الشئون الدولية بعمان، إن الحرب التي بدأت منذ 28 يومًا في غزة أدت إلى تآكل البنية التحتية وتدميرها تدميرًا منهجيًا بسبب القصف المتواصل.

وأضاف الحوارات خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن تدمير البنية التحتية في غزة كان له تأثير كبير على حياة المواطنين بالقطاع ما يشكل تهديدًا على استمرارية وجودهم بالمكان وهو ما يريده الاحتلال الإسرائيلي.

الحصار البري لتطويق غزة هدفه مغادرة الفلسطينيين لمنازلهم

كما أشار إلى أن الحصار البري لتطويق غزة هدفه أن يغادر الفلسطينيون منازلهم، خصوصًا أنه صاحبه قصف جوي عنيف مقصود وغير مسبوق، ما يعد جرائم حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية، والعدوان الإسرائيلي يضرب بلا رحمة ولا هوادة لرد هزيمته العسكرية الكبيرة في 7 أكتوبر.

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