الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": إعادة 3200 فلسطينى اعتقلوا من 7 أكتوبر إلى غزة

جريدة الدستور

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، إعادة 3200 عامل فلسطيني، اعتقلوا منذ 7 أكتوبر إلى غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

اعتقال 50 فلسطينيًا بالضفة الغربية

وفي وقتٍ سابق، أعلن نادي الأسير، أن الاحتلال اعتقل 50 فلسطينيًا بالضفة الغربية فجر اليوم.

وأكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن هيئة شئون الأسرى، أن هناك عمالًا تم الإفراج عنهم من ناحية معبر أبوسالم، إلا أن المشكلة هي عدم وجود هويات للمعتقلين أو أعداد واضحة عنهم، نتيجة تعتيم من قوات الاحتلال على أسماء المعتقلين وأسباب الاعتقال.

غزة عمال فلسطين 7أكتوبر اعتقال عمال فلسطينيين القاهرة الإخبارية

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