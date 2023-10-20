الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بنك الطعام المصري: 120 شاحنة محملة بالطعام والمياه والدواء لإغاثة أهالينا في غزة

مظاهرات دعم غزة
مظاهرات دعم غزة

قال أحمد لبيب، رئيس قطاع العمليات الميدانية ببنك الطعام المصري، إن شاحنات الإغاثة المصرية التابعة لبنك الطعام المصري متواجدة عند معبر رفح البري وعلى أتم استعداد لتوصيل الطعام والمياه والأدوية للشعب الفلسطيني الباسل عند فتح الحدود.

إغاثة فلسطين 

وأكد أحمد لبيب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “دي إم سي”، أن جميع أعضاء التحالف الوطني منتظرة فتح المعبر من أجل إغاثة الشعب الفلسطيني سريعًا، معبرًا: "نحن على بعد أمتار من دولة فلسطين وبالرغم من ذلك غير قادرين على الوصول إلى الشعب الفلسطيني حتى اليوم".

وأضاف في حديثه، أن الشعب الفلسطيني يشاهد جرائم إنسانية لم يشهدها أحد من قبل، معبرًا: "مش هنتحرك من أمام المعبر حتى نصل إلى الشعب الفلسطيني".

شاحنات طعام لغزة

 وتابع: "120 شاحنة محملة بالغذاء والدواء والمياه، ونؤكد أن المواد الغذائية المحملة إلى غزة سريعة الاستخدام، وذات صلاحية طويلة المدة، معلبات سهلة الفتح والاستخدام، ولهذا هذه القوافل تناسب الوضع السيء في فلسطين".

 

بنك الطعام المصري أحمد لبيب دي ام سي غزة تحت القصف فلسطين

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