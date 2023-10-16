الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نمتلك 120 شاحنة تبرعات لغـزة.. رئيس بنك الطعام المصري: ننتظر الضوء الأخضر للدخول

المتطوعين
المتطوعين

 أوضح محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، حجم المساعدات المقدمة لقطاع غزة، قائلًا: "نمتلك حوالي 120 شاحنة من أكثر من 20 جمعية خيرية، بنك الطعام وحده أرسل 41 شاحنة، بالإضافة إلى وجود 7 طائرات خاصة بأربع دول، وهو ما يقدر بنحو 3 آلاف طن من المساعدات الغذائية والطبية". 

وأضاف محسن سرحان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن كل هذه المساعدات جاهزة، وننتظر الضوء الأخضر للدخول". 

إعداد المتطوعين 

وأوضح أنه يوجد في بنك الطعام حوالي 50 متطوعًا، كما يوجد أكثر من 300 متطوع موجودين على الأرض بالعريش، معقبًا: "كلنا بنبات هنا بجوار شاحناتنا، وقد جئت تضامنًا مع القضية الفلسطينية، لم يهدأ لي بال وأهالينا في غزة محاصرون بشكل إجرامي، هناك جريمة حرب متعمدة مع سبق الإصرار والترصد".

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