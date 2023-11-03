الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أطباء بلا حدود: المنظومة الصحية فى غزة منهارة ونطالب بإنقاذها بشكل عاجل

مستشفيات غزة
مستشفيات غزة

دعت الدكتورة جيهان بسيسو، المدير التنفيذي لمنظمة أطباء بلا حدود، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، محذرة من أن المنظومة الصحية في غزة منهارة، مطالبة بإنقاذها بشكل عاجل؛ لا سيما وأن الوضع الحالي في غزة ينذر بعواقب وخيمة.

وقالت "بسيسو"، في مقابلة خاصة مع قناة (الحرة) الإخبارية اليوم، من عمان، إن الوضع الراهن في قطاع غزة أكثر من مأساوي على مختلف الأصعدة، خاصة مع وجود نقص حاد في المستلزمات والوقود داخل مستشفيات غزة، مع سوء الحالة النفسية والجسدية للكوادر الطبية من جراء الأحداث اليومية التي يمرون بها من فقد الأسر والأقارب وكثرة عدد المرضى والمصابين، مؤكدة أن الوضع داخل مستشفيات غزة في حالة انهيار.

وأشارت إلى المخاطر والأزمات التي تواجه فريق منظمة أطباء بلا حدود في غزة مع صعوبة إجراء الاتصالات والتنسيق لإجراء العمليات الطبية الإنسانية بشكل عاجل لإنقاذ حياة أهالي القطاع، مطالبة بسرعة فتح ممرات آمنة لإدخال المستلزمات والكوادر الطبية والمرضى إلى مستشفيات غزة. 

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وأضافت: "لا توجد أي كلمات أو عبارات تصف الوضع الراهن في قطاع غزة"، لافتة إلى مغادرة 22 موظفا في منظمة أطباء بلا حدود قطاع غزة.

وشددت على ضرورة السماح للفريق الطبي الجديد التابع للمنظمة، الذي يتميز بالكفاءة العالية في إجراء العمليات الجراحية، بالدخول إلى غزة بشكل عاجل لإنقاذ حياة حوالي 20 ألف جريح داخل القطاع.

اطباء بلا حدود اطلاق النار غزة المنظومة الصحية مستشفيات غزة

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