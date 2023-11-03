الأمم المتحدة: غزة والضفة تحتاجان مساعدات بقيمة 1.2 مليار دولار

قالت "الأمم المتحدة"، إن غزة والضفة تحتاجان مساعدات بقيمة 1.2 مليار دولار، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقال وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارتن جريفيث، إن الفشل في التحرك الآن بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتى وصفها بالأزمة العالمية، ستكون له عواقب تتجاوز المنطقة بكثير، وأنها ستترك ندوبًا لا تُمحى على حياة الملايين.

وأضاف أن هجمات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين تمثل أحدث الفظائع التي تصيب سكان غزة، حيث دخل القتال مرحلة أكثر رعبا، مع عواقب إنسانية مروعة بشكل متزايد، مشددا على أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر.