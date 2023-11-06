الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو التحالف الوطنى: نتحرك سريعًا لتلبية احتياجات الأشقاء فى غزة

جريدة الدستور

قال عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني، إن التحالف شكل تحرك غرفة عمليات مركزية بمجرد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمساندة أهالينا في غزة، وانطلقت أولى قوافل التحالف الوطني، فهناك 106 شاحنات حملت مساعدات طبية وغذائية، مثلت الاحتياج الرئيسي لأهالي غزة، بالإضافة إلى بعض الخيام والملابس.

وأضاف عبدالرحمن، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن: التحالف يحاول أن يلبي الاحتياجات المتزايدة للأشقاء في قطاع غزة ونتحرك بشكل سريعًا، وهناك تغير نوعي يلبي احتياجات الإنسانية يتمثل في انطلاق جسر بري من القاهرة بشكل يومي من المؤسسات إلى المعبر بشكل دائم، وطبيعية المواد الغذائية تقليدية وتناسب الأسر التي تتواجد في أماكن الإيواء، فضلًا عن دعم المساعدات بأدوية جديدة تناسب المصابين بالحروق.

جهود التحالف في مساندة الأشقاء بـ غزة 

وأكد عضو التحالف الوطني أن: التحالف جاهز لاستقبال أى دعم من المواطنين لإيصاله لقطاع غزة ونستقبل أشكالًا مختلفة من الدعم وأيضًا توجد حملة للتبرع بالدم. 

ضو التحالف الوطني غرفه عمليات مركزية غزة قوافل ساعدات طبية وغذائية جهود التحالف حملة للتبرع بالدم

مواد متعلقة

المدير التنفيذي لـ"حياة كريمة" تكشف عن رسائل تضامن بخط اليد من المتطوعين لأهالي غزة

مراسل "إكسترا نيوز" يرصد آخر مستجدات استقبال المساعدات الإنسانية

"إكسترا نيوز" تستعرض حجم الدمار للمرافق الطبية بغـزة جراء القصف الإسرائيلى

باحث سياسى: مصر ترفض حل أو تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار

محلل سياسي فلسطيني: الرئاسة المصرية خاضت أكثر من مسار لدعم القضية الفلسطينية

أستاذ طب وقائي: تقديم خدمات الصحة النفسية بالمبادرات الرئاسية إنجاز مهم

3 طائرات مساعدات من روسيا والكويت تصل مطار العريش لإرسالها إلى غزة

خبير اقتصادى: مشروع قرى آمنة غذائيًا بالفرافرة يساعد فى التنمية

الأكثر قراءة

أحمد فتوح فى الأهلى.. سيناريوهات "المارد الأحمر" لحسم صفقة ظهير الزمالك

الخارجية الفلسطينية: تصريحات وزير مالية الاحتلال تكشف نواياهم لضم الضفة

استكشاف فرص التعدين في مصر.. أهم 10 خامات تعدينية مطروحة للاستثمار

اجتماع عاجل بـ"تعليم النواب" لبحث أزمة المستبعدين من مسابقة تعيين 30 ألف معلم

هل يتدخل الجهاز الفنى للمنتخب فى أزمة محمد صبحى وأحمد فتوح مع الزمالك؟

بعد تكرار الأزمات وغضب كولر.. متى يرحل خالد بيبو عن الأهلي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

افراط لا تفريط

عبد الرحيم طايع

طَرَف من المساعدات المصرية لغزة

محمد عبدالعزيز

صنع فى مصر... ولسّه كتير

جلال حمام

والاستثمارات طوق النجاة

علي سعدة

السير على خطى ثابتة رغم الصعاب

لواء. محسن الفحام

الاقتصاد المصرى ومواجهة التحديات

منى رجب

مصر تقف شامخة على كل المستويات.. دعمًا للقضية الفلسطينية

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية