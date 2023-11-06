عضو التحالف الوطنى: نتحرك سريعًا لتلبية احتياجات الأشقاء فى غزة

قال عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني، إن التحالف شكل تحرك غرفة عمليات مركزية بمجرد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمساندة أهالينا في غزة، وانطلقت أولى قوافل التحالف الوطني، فهناك 106 شاحنات حملت مساعدات طبية وغذائية، مثلت الاحتياج الرئيسي لأهالي غزة، بالإضافة إلى بعض الخيام والملابس.

وأضاف عبدالرحمن، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن: التحالف يحاول أن يلبي الاحتياجات المتزايدة للأشقاء في قطاع غزة ونتحرك بشكل سريعًا، وهناك تغير نوعي يلبي احتياجات الإنسانية يتمثل في انطلاق جسر بري من القاهرة بشكل يومي من المؤسسات إلى المعبر بشكل دائم، وطبيعية المواد الغذائية تقليدية وتناسب الأسر التي تتواجد في أماكن الإيواء، فضلًا عن دعم المساعدات بأدوية جديدة تناسب المصابين بالحروق.

جهود التحالف في مساندة الأشقاء بـ غزة

وأكد عضو التحالف الوطني أن: التحالف جاهز لاستقبال أى دعم من المواطنين لإيصاله لقطاع غزة ونستقبل أشكالًا مختلفة من الدعم وأيضًا توجد حملة للتبرع بالدم.