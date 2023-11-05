مراسل "إكسترا نيوز" يرصد آخر مستجدات استقبال المساعدات الإنسانية

قال عوض الغنام، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، إن معبر رفح يستعد الآن لاستقبال قافلة جديدة من القاهرة، وهي مهمة للغاية من قبل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتعتبر نقطة تحول.

وأضاف الغنام، خلال مداخلة هاتفية، أنه يوميًا يمر شاحنات مساعدات إنسانية ما بين 50 إلى 60 شاحنة، وهو رقم قياسي في هذا التوقيت.

وأشار مراسل الفضائية، إلى تواجد سيارات إسعاف مصرية في جانب معبر رفح لاستقبال والتعامل لحالات المصابين والجرحى من الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، كما أنه تتوجه إلي الجتانب الأخر لنقل المصابين.

وأكد مراسل "اكسترا نيوز"، أنه لا يوجد معلومات مؤكدة عن وصل مصابين اليوم، ولكن التجهيزات على أعلى مستوي.