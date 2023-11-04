السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مراسل "اكسترا نيوز" : هناك اهتمام مكثف بالجانب الصحي في سيناء

عوض الغنام مراسل
عوض الغنام مراسل فضاية إكسترا نيوز

قال عوض الغنام، مراسل فضاية "إكسترا نيوز"، إن معبر رفح يستعد الآن لاستقبال وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، والوفد المرافق له، مضيفا أن عددا كبيرا من مساعديه وصلوا إلى شمال سيناء، في زيارة بتكليف وتوجيه من الرئيس السيسي.

أضاف الغنام، خلال مداخلة هاتفية أن هناك اهتمام مكثف بالجانب الصحي في سيناء، وخاصة رفح، حرصا على تقديم كافة الخدمات الصحية للمصابين والجرحى من الأشقاء الفلسطينيين الذين وصلوا عبر الأيام الماضية.

وزير الصحة يزور مستشفى بئر العبد

وأوضح مراسل الفضائية، أنه كانت هناك زيارة لوزير الصحة إلى مستشفى بئر العبد، واستقبله خلالها محافظ شمال سيناء، وانتهت الزيارة التي من المقرر أن ينتقل بعدها وزير الصحة إلى معبر رفح.

عوض الغنام معبر رفح وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار شمال سيناء سيناء الأشقاء الفلسطينيين مستشفى بئر العبد

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