السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الصحة: أجرينا 50 عملية متقدمة جدًا وقاسية لأطفال ونساء من مصابى فلسطين

وزير الصحة
وزير الصحة

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن هناك حالات تعاني من حروق بنسبة 70%، وهذه يتم توجيهها إلي المستشفيات المتخصصة.

وأضاف وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي عقب زيارة مستشفى العريش، أنه يتم إجراء جراحات بنسبة  40 إلى 50 عملية متقدمة جدًا، وكان من ضمنهم أطفال ونساء، وكانت هناك حالات متعلقة بالحروب والانفجارات قاسية جدًا تعاني من شظايا بالمخ مؤثرة علي الحركة والإدراك وبها صعوبة بالتدخل، بالإضافة إلي وجود حالات كانت تحتاج إلي  البتر. 

وصل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لمستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء،  لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين.

واستهل وزير الصحة زيارته المستشفى بالمصابين الفلسطينيين، واطمأن علي مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وزير الصحة حروق المستشفيات المتخصصة بالحروب و الانفجارات أطفال ونساء مسشتفي العريش المصابين الفلسطينيين

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