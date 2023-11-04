وزير الصحة: مصر لديها قدرة استيعابية كبيرة جدًا وإمكانات لعلاج مصابى فلسطين

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن مصر تستطيع أن تتعامل مع كافة الأعداد من المصابين والجرحى القادمين من فلسطين، ونقدر الموقف وبالتنسيق مع لجنة غزة الطبية ووجود كل الأطراف المعنية، وعند وجود حالات تستدعي مشاركة من الدول الصديقة لن نتأخر أبدًا.

وأكد وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي عقب زيارة مستشفى العريش، أن مصر لديها قدرة استيعابية كبيرة جدًا، ولدينا كل الإمكانات المتاحة من الدولة المصرية للأشقاء في فلسطين، هنقدر نتعامل مع الحالات القادمة.

وأشار وزير الصحة إلى أن هناك دولًا تريد أن تتشارك في تقديم المساعدة والدعم وتخفيف المعاناة.

ووصل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لمستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين.

واستهل وزير الصحة زيارته للمستشفى بزيارة المصابين الفلسطينيين واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة لهم.