المزايا والمستفيدين.. تفاصيل "الفرصة الثانية" بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

على مدار ثلاثة أشهر قادمة، يتواصل تفعيل مبادرة استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج، بذات المزايا والتسيرات التى أعلنت عنها الحكومة قبل عام كامل، وذلك فى ضوء قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة طرح المبادرة للمرة الثانية لمدة 3 أشهر، بدءًا من 28 أكتوبر 2023.



بداية إطلاق مبادرة سيارات المصريين بالخارج

بدأ إطلاق المبادرة لأول مرة فى نوفمبر عام 2022، حيث استهدفت المبادرة زيادة حصيلة مصر الدولارية بشكل عاجل، حتى يستفيد منها أى مصري مقيم بالخارج، سواء لنفسه أو لأي فرد من أسرته تتجاوز سنه 16 سنة.

وتتيح المبادرة إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم، ويلتزم المستفيد بإيداع وديعة فى البنك المركزى بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات.

موافقة الرئيس على إعادة طرح مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" للمرة الثانية

وفي يوم 28 أكتوبر الماضي، أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن موافقة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعادة طرح مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" للمرة الثانية، وذلك لمدة 3 أشهر.

وأكدت الوزيرة في بيان سابق، أن القانون وافق عليه مجلس النواب بعد إحالته من مجلس الوزراء، وتمت الموافقة عليه ليصدر برقم 174 لسنة 2023، مشيرة إلى إمكانية المد لثلاثة أشهر إضافية، حال موافقة مجلس الوزراء.

وتحمل المرحلة الجديدة من المبادرة نفس مزايا الطرح في المرة السابقة، سواء تخفيض 70% من الدول التي لا ترتبط مع مصر باتفاقيات إعفاء جمركي، أو مدة 5 سنوات سماح بالنزول بالسيارة، وغيرها من المزايا التي أعلن عنها القانون.

الهجرة تدعوا المصريين بالخارج للمشاركة في المبادرة

وتواصل وزارة الدولة للهجرة حث الراغبين في المشاركة في المبادرة واقتناص هذه الفرصة المتميزة، أن يقوموا بتحميل التطبيق الخاص بالمبادرة، والذي يحمل عنوان "سيارات المصريين بالخارج"، على متجري أيفون وأندرويد وفقًا للروابط التالية:

وفقًا للروابط التالية:

رابط أندرويد:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca

...

رابط أيفون:

‏https://apps.apple.com/.../%D8%B3%D9%8A%D8.../id6444364022

وتتيح المبادرة استكمال إجراءات التسجيل للمصريين الذين سجلوا في المبادرة السابقة ولم يتمكنوا من استكمال الإجراءات لأي سبب كان، حيث ضم القانون مزايا مميزة، قد لا تتكرر مرة أخرى".

المالية: 100ألف مواطن من المقيمين بالخارج سجلوا طلباتهم إلكترونيًا بمبادرة استيراد السيارات

وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيان سابق، أن مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج شهدت إقبالًا كبيرًا، خلال الأسبوع الأول بعد مدها لثلاثة أشهر تنتهي 30 يناير المقبل، حيث سجل نحو 100 ألف مواطن من المقيمين بالخارج طلباتهم إلكترونيًا؛ للانضمام لهذه المبادرة، موضحًا حرص الدولة على تقديم كل التسهيلات الجمركية؛ لتوسيع قاعدة المستفيدين بهذه المبادرة من المواطنين المقيمين بالخارج.

