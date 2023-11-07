سداد 30% من قيمة الضريبة الجمركية.. تفاصيل مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

عرضت قناة dmc، اليوم، تقريرًا حول معلومات عن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.

مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج:

يحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، كما يجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.

أطلقت وزارة المالية مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج منذ نوفمبر من العام الماضي.

تقوم على إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات.

تسترد الوديعة بالجنيه المصري بسعر صرف وقت الاسترداد.

بلغت حصيلة المبادرة خلال أول 5 أشهر نحو 900 مليون دولار.

تستهدف الحكومة نحو 2.5 مليار دولار من مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج.

يجب ألا يقل عمر المتقدم لطلب الحصول على سيارة عن 16 سنة كأقل تقدير.

ينبغي أن تكون السيارات المستوردة من الخارج قد صنعت 2019 أو أحدث.

ضرورة سداد 30% فقط عن قيمة الضريبة الجمركية، على أن يتم استردادها بعد 5 سنوات.

يجب امتلاك إقامة قانونية سارية في الخارج المصري الراغب في استيراد السيارة.

يلزم استيفاء واستكمال إجراءات التسجيل الأولى من خلال تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.

يلزم على المتقدم تقديم كشف حساب بنكي عن 9 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.