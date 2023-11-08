الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصحة الفلسطينية: ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلى لـ10569 بينهم 4324 طفلًا

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 10569 شهيدًا بينهم 4324 طفلًا منذ 7 أكتوبر، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء.

وكانت أطلقت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، التحذير الأخير من انهيار المنظومة الصحية بالكامل في قطاع غزة، وذلك عقب استهداف طائرات الاحتلال الخلايا الشمسية التي كانت تزود مشافي القطاع القليل من الكهرباء، إلى جانب عدم كفاية المستلزمات الطبية والصحية التي تدخل أمام الاحتياجات المهولة لمراكز الرعاية الصحية والمشافي في غزة.

وقالت الكيلة، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، إن الكوادر الطبية تدفع ثمنًا غاليًا لتواجدها على رأس عملها، والتي أنهكت بالكامل جراء أعداد الإصابات المتلاحقة، والتي بلغت أكثر من 25 ألف جريح، في حين تخطى أعداد الشهداء والجرحى من الكوادر الطبية والإسعافية المئات.

وأكدت الكيلة أن هناك عددًا من الأطباء الذين يعملون في الصليب الأحمر الدولي، وآخرين في قطاعات مختلفة لا تزال إسرائيل ترفض السماح لهم بالدخول للقطاع لمساندة الأطباء في مستشفيات غزة، مطالبة المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى جانب منظمات الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية وفتح ممرات إنسانية.

العدوان الإسرائيلى غزة وزارة الصحة الفلسطينية الصحة الفلسطينية القاهرة الإخبارية

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