المفوض السامى لـ"القاهرة الإخبارية": معبر رفح هو بوابة الحياة الوحيدة المتاحة لسكان غزة

تفقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، شاحنات المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، فور وصوله إلى المعبر.

وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان، في تصريحات لفضائية القاهرة الإخبارية، أن معبر رفح هو بوابة الحياة الوحيدة المتاحة لسكان قطاع غزة.

وكان وصل فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إلى معبر رفح، مؤكدًا ضرورة إنهاء العنف في غزة.

وقال تورك، في تصريحات صحفية، إن زيارته تأتي لمصر بعد شهر على مرور الحرب في غزة، لافتًا إلى أنه سيقوم بزيارة معبر رفح للوقوف على دخول المساعدات.

وأشار إلى أنه من المقرر زيارة المملكة الأردنية الهاشمية يوم الخميس المقبل، لزيادة الجهود الإنسانية لوقف المعاناة الإنسانية بقطاع غزة.