الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان يشكر مصر لإدخال المساعدات لغزة

مساعدات
مساعدات

وجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الشكر إلى مصر من خلال شاشة القاهرة الإخبارية، فور وصوله إلى معبر رفح منذ قليل، بسبب مجهوداتها لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة
 

ووصل فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى معبر رفح، مؤكدًا ضرورة إنهاء العنف في غزة.

وقال تورك في تصريحات صحفية، إن زيارته تأتي لمصر بعد شهر على مرور الحرب في غزة، لافتا إلى أنه سوف يقوم بزيارة معبر رفح للوقوف على دخول  المساعدات.

وأشار إلى أنه من المقرر زيارة المملكة الأردنية الهاشمية غدا الخميس، لزيادة الجهود الإنسانية لوقف المعاناة الإنسانية بقطاع غزة.

مصر رفح قوق الإنسان معبر رفح

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