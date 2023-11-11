إهانة للإنسانية.. المجلس النرويجى للاجئين: التاريخ سيحاسب المتفرجين على ما يحدث فى غزة

قال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين "يان ايجلاند" اليوم السبت: إن التاريخ سوف يحاسب المتفرجين على ما يحدث في قطاع غزة.

وقال، في تغريدة له عبر موقع تويتر سابقا: إنها إهانة للإنسانية والقانون الإنساني، أن تشن حربًا حول المستشفيات في غزة .

وقال: من المؤكد الآن أنه يجب أن تكون هناك دعوة عالمية لوقف كامل لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، واختتم: سيحكم التاريخ على الأطراف وعلى المتفرجين.

آليات الاحتلال الإسرائيلى تطبق الحصار على مجمع "الشفاء" الطبى وتستهدفه بشكل مباشر

وأحكمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حصارها على مجمع "الشفاء" الطبي غرب مدينة غزة، والذي يتعرض منذ الليلة الماضية لقصف عنيف ومُكثف، وسط انقطاع كامل للتيار الكهربائي.

وقالت مصادر طبية إن رضيعا استشهد بسبب تعرضه للبرد في الحضانة، وأربعة مرضى في قسم العناية المركزة، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي في المجمع، وحسب شهود عيان فقد استهدفت دبابات الاحتلال طاقمًا طبيًا كان مُتوجهًا لتفقد الشهداء والجرحى داخل ساحات المجمع، ومجموعة من النازحين حاولت مغادرته، قبل قليل، بالقذائف.

وتوقف قسما العناية المركزة للأطفال، وأجهزة الأكسجين عن العمل في مجمع "الشفاء"، كما قصفت آليات الاحتلال مبنى الجراحة في الطابق الخامس، ما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص، ولا يوجد تواصل بين الأقسام، أو حتى التنقل داخله.

وتعمل الطواقم الطبية مع 37 طفلا من الخدج في الحضّانات يدويًا منذ 3 ساعات، وسط تحذيرات من استشهاد آخرين في الساعات المقبلة.

وتحاصر آليات الاحتلال المجمع منذ الفجر، حيث تم قصف جميع البنايات المجاورة، والآلاف من الجرحى والنازحين محاصرون بداخله، دون كهرباء، ولا طعام، ولا ماء، ولا وقود، والعشرات من جثامين الشهداء متكدسة في ساحاته، كما اندلع حريق بجانب قسم الكلى، وفي خيم النازحين، وسط تخوفات من امتداده لأماكن أخرى.

وحسب شهود عيان، تبعد آليات الاحتلال 500 متر فقط عن مجمع الشفاء، حيث تستهدف أي شخص يتحرك داخل ساحاته.

وقد حذرت نقابة الصحفيين، الليلة الماضية، من مجزرة قد تقع بحق الصحفيين في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، في ظل ما يتعرض له من استهداف، بعد انقطاع الاتصال معهم.