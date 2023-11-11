نيويورك تايمز: الرد الإسرائيلى الشرس تسبب فى زيادة التعاطف مع فلسطين

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن رد إسرائيل على هجمات حماس تسبب في تغذية التعاطف في مختلف أنحاء العالم مع القضية الفلسطينية، بينما يقول المسئولون الأمريكيون إن القوات الإسرائيلية لديها وقت محدود في غزة.

التصعيد فى غزة

وقال مسئولون أمريكيون هذا الأسبوع: إن الجيش الإسرائيلي لديه وقت محدود لتنفيذ عملياته في غزة، قبل أن يؤدي الغضب بين العرب في المنطقة والإحباط في الولايات المتحدة ودول أخرى بشأن ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى تقييد هدف إسرائيل المتمثل في القضاء على حماس.

وفي الوقت الذي يضغط فيه كبار المسئولين في إدارة بايدن على إسرائيل لبذل المزيد من الجهود لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، قال الجنرال تشارلز براون جونيور، رئيس هيئة الأركان المشتركة، يوم الأربعاء، إنه يشعر بالقلق من ارتفاع عدد المدنيين الذين يلقون حتفهم في غزة.

وقالت الصحيفة: إن تعليق الجنرال الأمريكي براون قدم لمحة نادرة عن الانقسامات بين إسرائيل وإدارة بايدن، التي أعلنت دعمها الحملة العسكرية الإسرائيلية حتى مع ارتفاع عدد القتلى المدنيين.

وجاء ذلك في الوقت الذي قال فيه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن عدد المدنيين الذين قتلوا في قطاع غزة يظهر أن هناك شيئًا "خاطئًا بشكل واضح" في العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حماس.

وقال العديد من المسئولين في الإدارة الأمريكية: إن رد إسرائيل القوي على هجمات حماس قد أثار التعاطف في جميع أنحاء العالم مع القضية الفلسطينية، وقد حث كبار المسئولين في إدارة بايدن إسرائيل على بذل المزيد من الجهد لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

الوقت والجغرافيا ضد إسرائيل

وقالت الصحيفة: لقد عمل الوقت والجغرافيا ضد إسرائيل في غزة، وقد أدى كل هذا إلى زيادة خطر وقوع إصابات بين المدنيين الفلسطينيين، حيث استهدفت الطائرات المقاتلة الإسرائيلية ما قال الجيش الإسرائيلي إنها شبكة أنفاق تحت جباليا، وهو حي مكتظ بالسكان، مما أسفر عن مقتل شخصية محورية في هجمات حماس في 7 أكتوبر، لكن مسئولين محليين يقولون إن عشرات المدنيين قتلوا أيضا وأصيب المئات في الهجوم.

وقال مسئولون أمريكيون إن قرار إسرائيل السريع بشن عمليات برية في القطاع المكتظ بالسكان لم يترك سوى القليل من الوقت للتخطيط المسبق المكثف للتخفيف من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون ويضمن عدم ارتفاع عدد القتلى المدنيين.