السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أطفال غزة يستغيثون من مستشفى الشفاء: "أوقفوا الموت عنَّا" (فيديو)

أطفال غزة
أطفال غزة

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc"، اليوم السبت، مقطع فيديو يرصد مؤتمرًا صحفيًا لأطفال غزة ضد مجازر الإبادة الجماعية.

وقال أحد الأطفال خلال الفيديو: "منذ السابع من أكتوبر ونحن نتعرض إلى إبادة وقتل وتهجير وتسقط الصواريخ فوق رؤوسنا أمام مرأى ومسمع العالم، ويكذبون على العالم بأنهم يستهدفون المقاومين".

وأضاف: "نحن كأطفال نجونا من الموت أكثر من مرة، وجئنا لنختبئ بمستشفى الشفاء ولكننا تعرضنا للقصف مرارًا ونتفاجئ أننا تحت الموت مجددًا بعد استهداف المستشفى".

وتابع: "الاحتلال يجوعنا ونحن منذ أيام طويلة لا نجد ماءً ولا طعامًا ولا خبزًا، ونشرب مياه ملوثة، جئنا لنصرخ كأطفال وندعوكم لحمايتنا أوقفوا الموت عنَّا".

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