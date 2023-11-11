أطفال غزة يستغيثون من مستشفى الشفاء: "أوقفوا الموت عنَّا" (فيديو)

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc"، اليوم السبت، مقطع فيديو يرصد مؤتمرًا صحفيًا لأطفال غزة ضد مجازر الإبادة الجماعية.

وقال أحد الأطفال خلال الفيديو: "منذ السابع من أكتوبر ونحن نتعرض إلى إبادة وقتل وتهجير وتسقط الصواريخ فوق رؤوسنا أمام مرأى ومسمع العالم، ويكذبون على العالم بأنهم يستهدفون المقاومين".

وأضاف: "نحن كأطفال نجونا من الموت أكثر من مرة، وجئنا لنختبئ بمستشفى الشفاء ولكننا تعرضنا للقصف مرارًا ونتفاجئ أننا تحت الموت مجددًا بعد استهداف المستشفى".

وتابع: "الاحتلال يجوعنا ونحن منذ أيام طويلة لا نجد ماءً ولا طعامًا ولا خبزًا، ونشرب مياه ملوثة، جئنا لنصرخ كأطفال وندعوكم لحمايتنا أوقفوا الموت عنَّا".