شقيقان ينهيان حياة جارهم بالسلاح الأبيض في السلام: "بيعاكس زوجاتنا"

واقعة مأساوية شهدتها منطقة السلام بتعدي شقيقين على جارهما بسلاح أبيض "مطواة" بسبب معاكسة زوجاتهما.

ولجأتن الكثيرات من سيدات المنطقة لكبارها وحررتن عدة محاضر ضد المجني عليه يتهمونه بالتحرش بهن لفظيا وجسديا لكن بلا جدوى.

وعندما ازداد في مضايقته لجاراته لم يتحمل الوضع أزواجهن وتشاجروا معه مشاجرات عدة، حتى انتهت بطعنه بسلاح أبيض مطواة وأصبح جثة هامدة.

اعترافات المتهمين

وقال المتهمين أمام جهات التحقيق المختصة بالسلام، بأن المجنى عليه شخص ذو سمعه سيئة ويقوم بترويج المواد المخدرة بمنزله بالإضافة إلى معاكسته لسيدات المنطقة لفظيا وجسديا واشتكى منه الجميع أكثر من مرة لكن بلا جدوى، وانتهى الأمر للتشاجر معه والتعدي عليه بأسلحة بيضاء حتى أصبح جثة هامدة.

قرارات النيابة

وكانت قد أمرت النيابة بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات لإتهامهم بقتل جارهم بسلاح أبيض "مطواة".

وأمرت بالتصريح بدفن المجنى عليه بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

وكان قد تلقى قسم شرطة السلام بلاغا من مستشفى السلام يفيد بوصول عاطل مصاب بطعنه بسلاح أبيض مطواه أدت إلى وفاته وتم ضبط المتهمين وأقرا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.