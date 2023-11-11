تصدرت الفنانة حورية فرغلي تريند البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي وعلى محركات الإنترنت خلال الساعات الماضية، عقب نشر صورة لها أثناء خضوعها إلى آخر عملية جراحية في أنفها.

وتداول رواد السوشيال ميديا صورة الفنانة حورية فرغلي عبر مواقع التواصل الإجتماعي ويتمنوا لها الشفاء العاجل عقب إعلانها عن إجراء آخر عملية جراحية في أنفها.

ويذكر أن، قامت الفنانة حورية فرغلي، العديد من العمليات الجراحية في الأنف، مما تسبب لها تعب نفسي بسبب تغير شكلها في الفترة الأخيرة، وأيضًا بسبب تعليقات بعض رواد السوشيال ميديا على ملامحها التي تغيرت بعد إجراء الكثير من العمليات في الأنف لتحسين شكلها.

ونشرت حورية فرغلي صورة لها قائلة:"هكذا أنا أصبر، في أشد أوجاعي أصمت، وفي داخلي ألف وجع، لا أشكو لأحد، الكتمان هو رفيقي للأبد.. يا رب ما يكتب لحد الوجع، يا رب آخر عملية، اللهم لك الحمد أصعب وجع، إنك تكون لوحدك في الوجع".

وتزامنًا مع إجراء الفنانة حورية فرغلي آخر عملية جراحية في أنفها وتعرضها سابقًا لعمليات كثيرة وغير ذلك التعليقات السلبية، يرصد موقع “الدستور ” في تقريره تعليق طبيب نفسي على تأثير إجراء العمليات على الصحة النفسية، إليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

بعد أزمة حورية فرغلي.. طبيب يوضح تأثير إجراء العمليات على الصحة النفسية

علق الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، على تأثير إجراء العمليات الكثيرة على الصحة النفسية للمريض، ويمكن أن تصيبه بالإكتئاب والشعور بالقلق والإضطراب النفسي.

وأضاف استشاري الطب النفسي، في تصريح خاص لـ “الدستور”، أن كثرة العمليات تؤثر بشكل سلبي على صحة المريض خصوصًا إذا خاض تجربة إجراء العمليات أكثر من مرة، مؤكدًا أن وقتها بيكون المريض فاقد للشغف ويشعر بالقلق وصحته النفسية متذبذبة.

وأوضح الدكتور جمال فرويز، أن المريض بمجرد أن يتخيل شكله على سرير العمليات وبيتم تخديره بشكل كامل وغيابه عن الوعي تماما، ولا يعرف ماذا سيحدث بعد ذلك، فهذا المجهول يصيب المريض بالتوتر الشديد والخوف أيضا، ويصاب بعض أصحاب عمليات التجميل بالاضطراب النفسي بسبب تخوفهم من شكلهم بعد إجراء العملية وبيكون الشعور هو هل هيكون شكلي حلو.. شكلي هيعجب كل الناس، هذه الأسئلة تصيب البعض بالاضطراب والقلق الزائد.