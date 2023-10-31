بعد غياب 4 سنوات.. حورية فرغلى تعود للسينما بفيلم "ديجافو" والتصوير قريبًا

تعاقدت الفنانة حورية فرغلي على فيلم سينمائي جديد يحمل اسم "ديجافو" للمخرج عيد العربي، والذي تعود به لجمهورها والسينما بعد غياب دام 4 سنوات.

وأعلنت حورية فرغلي لجمهورها عن تعاقدها على فيلم "ديجافو" والتي وصفته بأنه يعتبر من أصعب الأدوار التي ستقدمها في مسيرتها الفنية.

ونشرت حورية فرغلي مقطع فيديو عبر حساباتها الرسمية بمواقع التوصل الاجتماعي المختلفة وقالت: "النهارده طالعة مخصوص علشان أقولكم خبر وهو أحلى خبر بقالي كتير ما انبسطش زي النهاردة".

وأضافت "يمكن تستغربوا اشمعنى دلوقتي اشتغلت سينما، بصراحة كان معروض عليا حاجات كتير بس ملقيتش أي حاجة جديدة، أنا عملت شخصيات كتيرة وقصص كتيرة"، مشيرة إلى أنها لم تقدم مثل هذا الدور من قبل قائلة: "أصعب الأدوار اللي هعملها في حياتي".

ومن المقرر أن تقوم حورية فرغلي خلال الأيام المقبلة بعقد عدد من جلسات العمل برفقة صناع الفيلم، وسيتم الوقوف على الخطوط العريضة للعمل واختيار باقي الأبطال ووضع خطة لموعد انطلاق تصوير أول مشاهد الفيلم.

وكان آخر أعمال حورية فرغلي السينمائية في عام 2019 وهما فيلمان الأول بعنوان "حملة فرعون" بطولة النجم عمرو سعد، وهو فيلم مقتبس من الفيلم اليابانى الشهير "الساموراى السبعة".