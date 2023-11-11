السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة الاوقاف: صكوك الإطعام تتجاوز 150 ألف صك لأول مرة

صكوك الإطعام
صكوك الإطعام

قالت وزارة الاوقاف أن حصيلة صكوك الإطعام التي تقوم عليها الوزارة تجاوزت 150 ألف صك لأول مرة في تاريخ المشروع بزيادة أكثر من 35 ألف صك عن العام الماضي.

وقد قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مبلغ ألف جنيه لكل مدير مديرية تجاوز تحصيلها اليوم الجمعة 10 نوفمبر ألف صك، وهي مديريات: القاهرة والإسكندرية والجيزة، موجهًا بصرف إثابة تشجيعية لكل من يسهم بجهد متميز في الفترة المتبقية من المدة المقررة للمشروع هذا العام، والتي تنتهي في 31 ديسمبر من العام الجاري 2023م.

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