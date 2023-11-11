السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ماكرون يدعو تل أبيب إلى وقف القصف على المدنيين فى غزة

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

حضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع شبكة «بي بي سي» بثت مساء الجمعة، القوات الإسرائيلية على «وقف القصف» الذي يقتل مدنيين في غزة.

وقال ماكرون، في التصريحات التي نقلتها وكالة «فرانس برس» مساء الجمعة: «نشاطر (إسرائيل) وجعها، ونشاركها رغبتها في التخلص من الإرهاب لكن لا يوجد أي مبرر للقصف الذي يقتل مدنيين في غزة»، مشيرا إلى «استهداف الأطفال والنساء والمسنين».

قبل ذلك، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن النظام الصحي في قطاع غزة بات منهكا تماما، لافتا إلى أن نصف المستشفيات البالغ عددها 36 في القطاع أصبحت خارج الخدمة.

وأوضح تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، في كلمة أمام مجلس الأمن،  أمس الجمعة: «يستحيل وصف الوضع على أرض الواقع: أروقة مستشفيات مكتظة بجرحى ومرضى وأشخاص يحتضرون، مشارح مكتظة، عمليات جراحية دون تخدير، عشرات الآلاف من اللاجئين».

وأشار مدير منظمة الصحة العالمية إلى وقوع أكثر من 250 هجوما على المؤسسات الصحية في غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

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