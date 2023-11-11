السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الدفاع الأمريكى يشيد بالشراكة القوية مع الهند

وزير الدفاع الأمريكى
وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن

أشاد وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن بالشراكة القوية بين الولايات المتحدة والهند عقب محادثاته اليوم مع نظيره الهندى راجناث سينج فى نيودلهى.

وذكر بيان على موقع البنتاجون الإلكترونى أن الجانبين التقيا وسط ما وصفه أوستن بأنه "فترة تحول فى العلاقات الأمريكية الهندية"، حيث يقوم البلدان بتوسيع تعاونهما الصناعى الدفاعى وتعزيز قابلية التشغيل البينى بين جيشيهما.

وبعد المناقشات التى استمرت طوال اليوم، والتى تضمنت أيضًا اجتماعات إلى جانب وزير الخارجية أنتونى بلينكن ووزير الشؤون الخارجية الهندى إس جايشانكار، أعلن أوستن عن المزيد من الخطوات التى سيتخذها البلدان لتعميق العلاقات.

وتشمل هذه الخطوات اتفاقًا جديدًا للمضى قدمًا فى الإنتاج المشترك لمركبات المشاة المدرعة، بناءً على التقدم الذى تم إبرازه هذا الصيف عندما أعلن البلدان أنهما سيتشاركان فى إنتاج المحركات النفاثة.

وقال أوستنإن البلدان ناقشا أيضًا خطوات تعزيز أمن سلسلة التوريد ودمج توزيع السلع من الشركات الأمريكية والهندية.

وتابع: "من العمل معًا فى الفضاء إلى تسخير الابتكارات المتطورة، أصبح التعاون الأمريكى الهندى أقوى من أى وقت مضى.هذه هى زيارتى الثالثة للهند كوزير للدفاع، وفى كل مرة نتخذ فيها خطوات جديدة لتعزيز شراكتنا الدفاعية مع الهند".

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