السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ليتوانيا تسلم أوكرانيا أنظمة الدفاع الجوى NASAMS

أنظمة الدفاع الجوى
أنظمة الدفاع الجوى NASAMS

أعلنت وزارة الدفاع الليتوانية، أن فيلنيوس ستسلم أوكرانيا أنظمة NASAMS للدفاع الجوي مع المعدات الخاصة بها.

وأشار وزير الدفاع الليتواني، أرفيداس أنوشاوسكاس، في بيان له، أمس الجمعة، إلى أن أنظمة NASAMS، التي اشترتها ليتوانيا، سيتم دمجها بالدفاعات الجوية الأوكرانية التي قدمتها الولايات المتحدة والنرويج لكييف، وفقًا لـ «روسيا اليوم».

وأضاف أن ليتوانيا تستجيب لطلبات المساعدة من قبل أوكرانيا، ودعا الحلفاء الآخرين للقيام بذلك أيضًا.

يذكر أن ليتوانيا وقعت عقدًا مع النرويج لشراء أنظمة NASAMS بقيمة 9.8 مليون يورو في يوليو الماضي.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية، قدمت ليتوانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة إجمالية هي أكثر من مليار يورو، ما يعادل 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي الليتواني.

كما أعدت فيلنيوس خطة لمساعدة أوكرانيا حتى عام 2026، تتضمن مساعدات عسكرية بقيمة 200 مليون يورو.

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