محلل سياسى: العرب لم يستخدموا أوراقهم بعد لوقف العدوان الإسرائيلى

قال حسين عبد الغني، إعلامي ومحلل سياسي، إن المنظمات العالمية كافة حتى الآن لم تر أي دليل قطعي على تورط المقاومة الفلسطينية في قصف مستشفى الشفاء والتسبب في مقتل عدد كبير من الشهداء، والذين كانوا أغلبهم من الأطفال.

الرأي العام الخارجي

وأكد حسين عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا المساء”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الدول العربية حتى الآن لم تستخدم أوراق قوتها حتى الآن، ويمكن القول إن العرب يعتمدون بكل قوة على الرأي العام الخارجي، حيث إذا ضغطت الشعوب الخارجية على حكوماتها فسوف ينقلب حال هذه القضية الوطنية للصالح.

وأضاف في حديثه، أن هذه الحرب بينت أن هناك معسكرين في المنطقة العربية، حيث هناك دول تظهر وكأنها تنظر لإسرائيل أنها وحش كاسر بينما بعض الدول الأخرى تريد أن تحصل فلسطين على حقوقهم المشروعة.

قوة الإرادة الفلسطينية

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني الباسل يقاوم الاحتلال لسنوات طويلة من الكفاح، لذا بالرغم من قوة الغارات الإسرائيلية الحالية التي تستهدف بشكل مباشر المدنيين إلا أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم لتلك الحروب العشوائية.