حسين عبدالغنى لـ"القاهرة الإخبارية": على المستوى الميدانى فخسائر إسرائيل كبيرة

قال الكاتب السياسي، حسين عبدالغني، أن ما تفعله إسرائيل من فصف عشوائي بقطاع غزة، ما هو إلا ستار لتغطية فشلهم العسكري الذي حدث في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف حسين عبدالغني، خلال مداخلة بقناة "القاهرة الإخبارية" أن على المستوى الميداني فخسائر إسرائيل كبيرة، ولا يمكن وصفها وهذا يدين نتنياهو أمام شعبه والمجتمع الدولي.

وأشار الكاتب السياسي، أن رد الفعل المصاب بالجنون والحماقة من قبل إسرائيل، هو دليل على فشل حكومة نتنياهو في الحرب على غزة، وهذا ما أكدته الوسائل الإعلامية الإسرائيلية.

نوّه عبدالغني، أن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، ما هو إلا عرض إمكانيات من قبل حكومة بايدن، مشيرًا أن القوة العظمي في العالم والمتمثلة في أمريكا، مارست كل الضغط من أجل إعطاء إسرائيل الوقت الكافي لتنفيذ مخططاتها.